¿Cree en los milagros? La tajante respuesta de Xavi sobre seguir en Champions y la reacción a las palabras de Mourinho

¿Cree en los milagros?

“Tanto como un milagro... tenemos una pequeña esperanza. Estamos en una situación muy incómoda. Hay muchos números para que no pasemos”.

¿Apela más al orgullo o a la imagen futbolística?

”No hemos de perder la mentalidad. Después del Clásico parecía un desastre y reaccionamos bien contra dos rivales fuertes. Hemos de seguir el camino de demostrar que podemos competir contra este tipo de rivales, independientemente de lo que pase en Milán”.

Motivos para creer

”¿Y si pasamos? Hay una pequeña esperanza. Es lo último que se pierde. No dependes de ti, es la desgracia”.

Situación

”Vamos a dejarnos la piel para demostrar que podemos competir contra estos rivales”.

No se concentran en hotel

”Hemos cambiado la dinámica. Creo que es mejor para el futbolista. Me parece bien, no me gusta demasiada concentración en los hoteles. Es una decisión mía. No soy supersticioso. Si pienso que ganamos o perdemos por superstición... ya no vengo al trabajo”.

Horario sin unificar

”Está marcado desde inicio. Entiendo perfectamente. Da absolutamente igual. Tenemos que ganar el partido. El objetivo es ganar y tener buenas sensaciones”.

Motivos para creer

”Yo siempre soy positivo, pero es que aquí no dependes de ti”.

Cambio de sistema contra el Bayern

”Depende del partido. Nos da más seguridad con pelota. Poblamos más el centro del campo y hay un hombre libre. Es un poco esa lucha táctica de los entrenadores”.

La situación

”No hemos estado al nivel en muchas situaciones de la Champions. Tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos y ya no dependemos de nosotros”.

Koundé”Te da duelos, corrige muy bien. Marca la línea muy alta, está muy centrado. Es una garantía. Es un defensa brutal para la edad que tiene. La madurez que tiene, el liderazgo. Tiene muchas virtudes”.

Fútbol con o sin ‘9

’”Depende de las circunstancias, del partido. Un delantero referencia es importante para el equipo, para el grupo. Si no está, te puedes adaptar a otra circunstancia. Te puedes adaptar. Ahora tenemos un ‘9’ extraordinario, de referencia, que incluso baja para hacer de falso ‘9’ y generar superioridad”.