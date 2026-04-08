Flick elogia a Yamal y se queja del VAR luego de ser humillado en Champions: "Ninguna explicación; es increíble"

El preparador germano ha elogiado a <b>Lamine Yamal </b>-"ha hecho un partido fantástico", ha dicho- y ha pedido que los árbitros deben proteger más a futbolistas como el internacional español.Asimismo, ha explicado que <b>Pedri </b>ha sido sustituido tras el descanso porque arrastraba unas "pequeñas molestias".Por último, se ha mostrado convencido de las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano. "Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", ha comentado Flick.