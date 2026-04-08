Flick elogia a Yamal y se queja del VAR luego de ser humillado en Champions: "Ninguna explicación; es increíble"

Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en el que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de que sacara Juan Musso y lo volvió a servir al portero.

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League que su equipo perdió (0-2) en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid .

"La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido del Barcelona ante los 'colchoneros'.

En este sentido, Flick ha señalado que el asistente VAR sí que estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y ha explicado que no le han dado "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill.

"Era mejor no hablar con él (el árbitro). Tenemos que aceptarlo y estar centrado en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", ha añadido.

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Con todo, ha elogiado Flick el rendimiento de sus jugadores, que han tenido "muchas oportunidades" para marcar gol, y les ha instado a seguir luchando con vistas al partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano.

"Claro que creemos en nosotros porque en la segunda parte con un jugador menos lo hemos hecho muy bien y ellos también tienen calidad. No ha sido fácil defenderlos, pero nosotros hemos tenido oportunidades", ha comentado.