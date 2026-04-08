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EN VIVO: Barcelona y Atlético de Madrid ya se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se miden en el primer combate de la eliminatoria de estos cuartos de final de la Champions League

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2026-04-08

¡BIEVENIDOS AL MIN A MIN DEL BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

Min 2: Primera llegada del Barcelona, Rashford termina con un derechazo, pero fue muy suave, centrado y fácil para Musso.

Min 1: Atlético de Madrid mueve desde el centro del campo.

-¡COMIENZA EL PRIMER TIEMPO EN EL CAMP NOU!

-Este es el partido 150 del Atlético de Madrid en la era Champions. Sus resultados hasta hoy: 71 victorias, 39 empates y 39 derrotas.

-Flick, sobre la suplencia de Fermín: "Ha tenido un corte y está bien".

-Salen los porteros de los dos equipos a calentar. Se va llenando el estadio. Se esperan en torno a unos 2.000 aficionados del Atleti.

-Alineación confirmada del Barcelona.

FLICK APUESTA POR: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Lewandowski.

-Alineación confirmada del Atlético de Madrid.

Cholo Simeone hace varios cambios con respecto al sábado: Musso, Matteo Ruggeri, David Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Koke, Griezmann, Llorente, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lookman.

PREVIA

Barcelona y Atlético de Madrid se miden en el primer combate de la eliminatoria de estos cuartos de final de la Champions League. El partido iniciará a la 1:00 p.m, hora de Honduras, y se podrá ver por ESPN.

-Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días es el referente a los apercibidos. El Barcelona tiene a Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó. En el Atleti, Almada, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Ruggeri y Giuliano se perderían la vuelta en caso de ser amonestados.

*BAJAS: El Atlético solo ha recuperado a Pubill y a Rodrigo Mendoza. Siguen fuera Barrios, Johnny, Giménez y Oblak, por lo que Musso volverá a ser el titular bajo palos. Flick contará con las ausencias de Christensen, De Jong, Marc Bernal y Raphinha.

-Es la QUINTA vez que Barcelona y Atlético se miden en esta temporada. La eliminatoria de Copa ya fue caldeando el ambiente y este pasado fin de semana midieron sus fuerzas en un duelo con polémica. Ahora llega la Champions, un reto mayúsculo y objetivo de los dos equipos. La vuelta en el Metropolitano, el próximo martes.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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