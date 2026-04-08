EN VIVO: Barcelona y Atlético de Madrid ya se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se miden en el primer combate de la eliminatoria de estos cuartos de final de la Champions League. El partido iniciará a la 1:00 p.m, hora de Honduras, y se podrá ver por <b>ESPN. </b>-Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días es el referente a los apercibidos. El Barcelona tiene a <b>Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó.</b> En el Atleti, <b>Almada, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Ruggeri y Giuliano</b> se perderían la vuelta en caso de ser amonestados.<b>*BAJAS</b>: El Atlético solo ha recuperado a Pubill y a Rodrigo Mendoza. Siguen fuera Barrios, Johnny, Giménez y Oblak, por lo que Musso volverá a ser el titular bajo palos. Flick contará con las ausencias de <b>Christensen, De Jong, Marc Bernal y Raphinha. </b><b>-Es la QUINTA vez que Barcelona y Atlético se miden en esta temporada. </b>La eliminatoria de Copa ya fue caldeando el ambiente y este pasado fin de semana midieron sus fuerzas en un duelo con polémica. Ahora llega la Champions, un reto mayúsculo y objetivo de los dos equipos. La vuelta en el Metropolitano, el próximo martes.