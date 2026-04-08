EN VIVO: Barcelona y Atlético de Madrid ya se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League

¡BIEVENIDOS AL MIN A MIN DEL BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

Min 2: Primera llegada del Barcelona, Rashford termina con un derechazo, pero fue muy suave, centrado y fácil para Musso.

Min 1: Atlético de Madrid mueve desde el centro del campo.

-¡COMIENZA EL PRIMER TIEMPO EN EL CAMP NOU!

-Este es el partido 150 del Atlético de Madrid en la era Champions. Sus resultados hasta hoy: 71 victorias, 39 empates y 39 derrotas.

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-Flick, sobre la suplencia de Fermín: "Ha tenido un corte y está bien".

-Salen los porteros de los dos equipos a calentar. Se va llenando el estadio. Se esperan en torno a unos 2.000 aficionados del Atleti.

-Alineación confirmada del Barcelona.



FLICK APUESTA POR: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford y Lewandowski.

-Alineación confirmada del Atlético de Madrid.

Cholo Simeone hace varios cambios con respecto al sábado: Musso, Matteo Ruggeri, David Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Koke, Griezmann, Llorente, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lookman.