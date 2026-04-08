PSG choca ante el Liverpool: hora y por dónde ver hoy el partidazo de la Champions League

La Champions League vuelve a paralizar al mundo esta noche con uno de los duelo más atractivos de los cuartos de final, cuando el campeón PSG reciba al Liverpool en el Parque de los Príncipes, en un choque que promete emociones y cuentas pendientes.

El conjunto parisino llega al compromiso con la confianza a tope luego de mantener un paso dominante tanto en su liga local como en el torneo continental.



Los dirigidos por Luis Enrique atraviesan un gran momento y buscan dar otro golpe de autoridad rumbo a la defensa de su corona europea. Además, los parisinos vienen de imponerse 3-1 al Toulouse en actividad de la Ligue 1, resultado en el que Ousmane Dembélé brilló con una actuación destacada. Enfrente estará un Liverpool obligado a reaccionar tras semanas turbulentas. El cuadro inglés encara esta serie como una oportunidad para salvar su campaña, especialmente después de recibir un duro golpe tras caer goleado ante el Manchester City en la FA Cup. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para empeorar el panorama de los 'Reds', llegan a París con sensibles ausencias dentro de su alineación, como la del guardameta Alisson Becker, mientras la ofensiva también presenta dudas importantes en su armado. Ante ello, futbolistas como Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz deberán asumir mayor protagonismo en ataque. Este enfrentamiento también revive una rivalidad reciente, pues ambos clubes se midieron en la edición pasada, donde el PSG terminó avanzando tras una dramática definición por penales. Con plantillas repletas de estrellas, estilos ofensivos y la presión de buscar ventaja en la ida, el choque en territorio francés apunta a ser uno de los mejores partidos de toda la ronda.

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