PSG choca ante el Liverpool: hora y por dónde ver hoy el partidazo de la Champions League

Para empeorar el panorama de los 'Reds', llegan a París con sensibles ausencias dentro de su alineación, como la del guardameta <b>Alisson Becker</b>, mientras la ofensiva también presenta dudas importantes en su armado. Ante ello, futbolistas como<b> Dominik Szoboszlai</b> y <b>Florian Wirtz</b> deberán asumir mayor protagonismo en ataque. Este enfrentamiento también revive una rivalidad reciente, pues ambos clubes se midieron en la edición pasada, donde el <b>PSG </b>terminó avanzando tras una dramática definición por penales. Con plantillas repletas de estrellas, estilos ofensivos y la presión de buscar ventaja en la ida, el choque en territorio francés apunta a ser uno de los mejores partidos de toda la ronda.