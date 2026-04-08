El polémico penal que pidió todo Barcelona ante el Atlético: "Es clarísimo, esto es muy grave"

En las imágenes se aprecia que el guardameta juega el balón para su compañero, pero éste lo toma con las manos dentro del área para luego ejecutar la salida desde su arco.Los futbolistas del <b>Barcelona </b>y la afición azulgrana reclamaron el posible penal al árbitro<b> István Kovács</b>. Sin embargo, el silbante entendió que <b>Musso </b>le estaba cediendo el esférico a <b>Pubill </b>para realizar el saque de portería.Por su parte, el excolegiado español, <b>Iturralde González</b>, declaró en la Cadena SER que el VAR tenía que llamar al juez central para chequear la acción y sancionar la posible pena máxima."Lo tienen que llamar del VAR, es penal. Esto es un error técnico gigante. Balón parado... por favor. Penal clarísimo. Esto es muy grave", explicó.