El polémico penal que pidió todo Barcelona ante el Atlético: "Es clarísimo, esto es muy grave"

La jugada ocurrió entre el portero Juan Musso y el defensor Marc Pubill cuando empezaba el segundo tiempo y el marcador seguía favor de los rojiblancos por 0-1.

Una acción polémica desató la furia en el Camp Nou por un penal que pidió el Barcelona tras un saque de meta del Atlético , en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En las imágenes se aprecia que el guardameta juega el balón para su compañero, pero éste lo toma con las manos dentro del área para luego ejecutar la salida desde su arco.

Los futbolistas del Barcelona y la afición azulgrana reclamaron el posible penal al árbitro István Kovács. Sin embargo, el silbante entendió que Musso le estaba cediendo el esférico a Pubill para realizar el saque de portería.

Por su parte, el excolegiado español, Iturralde González, declaró en la Cadena SER que el VAR tenía que llamar al juez central para chequear la acción y sancionar la posible pena máxima.

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"Lo tienen que llamar del VAR, es penal. Esto es un error técnico gigante. Balón parado... por favor. Penal clarísimo. Esto es muy grave", explicó.