Lo puso en su sitio: Jürgen Klopp se enfada en conferencia de prensa con periodista y se marcha de la sala

A Klopp le preguntaron si considera Nápoles una ciudad peligrosa, y su respuesta fue tajante: “Es una pregunta vergonzosa. Estás buscando titulares. ¿Vives en Nápoles, crees que es una ciudad peligrosa? Yo no lo sé, no vivo una vida normal en Nápoles, llegó aquí y me voy al hotel... Sabes perfectamente que hablaban de lo que puede ocurrir si ciertos hinchas se encuentran con ciertos hinchas, pero eso no tiene nada que ver con la ciudad. No estoy aquí para crear titulares para ti, parece que no saben qué preguntarme y no es un problema, porque me encantaría irme al hotel, sinceramente, para pensar en el partido”.

El entrenador, antes, había alabado a Spalletti (“¿Se puso la gorra para homenajearme? Si llegara a su edad con su físico, no tendría necesidad de poner ninguna gorra. Trabajó en todo el mundo y sabe darle una gran identidad a sus equipos”), y habló de los traspiés sufridos en Fuorigrotta con sus equipos: “Mis conjuntos florecen con el tiempo y no en la fase de grupos, quizás fue eso. No jugamos bien, pero también fue merecimiento del Nápoles, que es un gran equipo. En 2018/19 perdimos aquí, pero ganamos la Copa...”

