Mendilibar, sin pelos en la lengua, arremete contra el arbitraje tras perder ante Barcelona: "Lo habéis visto todos"

<b>Mendilibar </b>opinó que, tras el 2-1, que les había situado en una posición "de poder disputar el partido y complicar la vida al Barça", el árbitro cometió "dos decisiones que no son acertadas"."¿Habéis visto ya el partido contra el Eibar en la 2017-2018? En la 17/18, Barcelona 4-2 Eibar. Mirad los penaltis. Es muy difícil ganar aquí. Estoy de maravilla en Grecia, no quiero saber nada de la Liga española", fueron las polémicas palabras del DT de <b>Olympiacos</b>."En la segunda amarilla (a Gonzalo Hezze), el balón lo lleva mi jugador, medio le agarran y ni le roza. Me parece una locura. Y en el penalti, mi portero se da cuenta que no llega y recoge los brazos para no tocarle", relató.<b>Mendilibar </b>expresó su frustración por el hecho de que una segunda amarilla no pueda ser revisada por el <b>VAR</b>: "Es increíble que no se pueda ver una jugada tan determinante en el VAR, pero yo no pinto nada. Pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo".