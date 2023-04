Pep Guardiola y su sorpresiva confesión tras golear al Bayern: “Estoy destrozado, he perdido diez años de vida”

“Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos. Marcamos un golazo mediante Rodri , pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry . Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores”.

“No ha sido cómodo”, explicó el español después de golear a los bávaros.”Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo que relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester ”, aseguró el español en rueda de prensa.

Pese al 3-0, Guardiola es cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: “Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido. Para eliminar a estos equipos hay que hacer dos buenos partidos, no uno...”.

Haaland: “En la primera parte estaba desconectado, no estaba allí. En la segunda parte ha formado parte del equipo”.

Partido: “Estoy aquí para tomar decisiones y las tomo. Esa es mi mejor cualidad...”.

Bernardo Silva: “Es un jugador de fútbol. ¿Qué significa? Juega en todas partes porque entiende el juego, tiene la capacidad de leer. Es tan importante en este tipo de partidos... Puede jugar de mediocentro, falso nueve, hace muchos goles últimamente. Es un jugador que si le dices juega en esta posición, lo entiende todo. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida. Es especial”.