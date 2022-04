Tuchel atiza en conferencia tras la eliminación del Chelsea: “Me molestó ver al árbitro reírse con Ancelotti al final del partido”

”Hemos metido cuatro goles y tuvimos más oportunidades, pero no hemos tenido mucha suerte. Estamos decepcionados, porque cometimos dos errores. El momento más crucial del partido fue un error nuestro. En partidos como este hace falta un poco de suerte y no la tuvimos”.

Enojo con el central

“Me decepcionó que el árbitro se lo pasara bien con Carlo. Cuando quise ir a darle las gracias, él estaba sonriendo y riéndose con el entrenador rival, que es un caballero. Me pareció de muy mal gusto, no me parece bien”.

El gol de Alonso anulado por el VAR

”Sentí frustración, sí. Pero también sentí frustración en la ida. No vi el gol, sinceramente Me sorprendió que el árbitro, que es el líder, no fuera a ver si era mano o no. Marciniak, que es muy bueno, debió ver el gol. Nos merecimos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho”.