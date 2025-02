El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, criticó que cuando le “dan patadas, siempre” es él quien recibe las cartulinas amarillas a la vez que reconoció que no es “un santo”, pero que “siempre” quiere “ganar”.

“A veces es muy complicado porque los árbitros no defienden a los jugadores que se llevan las patadas. Cuando me dan patadas siempre recibo yo la tarjeta, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan a estar centrado. No soy un santo, pero siempre quiero ganar de cualquier manera”, dijo en Movistar+.