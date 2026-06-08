Puro crack: ¡El 11 ideal de las grandes ausencias en el Mundial del 2026!

Estos son los grandes futbolistas por posición que no estarán enla Copa del Mundo del 2026.
Gianluigi Donnarumma (Italia): El portero del City vuelve a ver el torneo desde casa luego de que Italia firmara su tercera eliminación consecutiva en repescas.
Trent Alexander-Arnold (Inglaterra - Lateral Derecho): Excluido de forma sorpresiva por el seleccionador Thomas Tuchel en la lista final británica.
Harry Maguire (Inglaterra / Manchester United): En una decisión sumamente polémica que dividió a la prensa británica, Thomas Tuchel decidió prescindir de su experiencia y lo cortó sorpresivamente de la lista definitiva de Inglaterra.
Alessandro Bastoni (Italia - Defensor Central): El pilar defensivo del Inter de Milán paga las consecuencias de la crisis eliminatoria de la Azzurra.
Milos Kerkez (Hungría / Liverpool): Uno de los carrileros zurdos con mayor proyección en la Premier League. Se quedó fuera de la Copa del Mundo debido a que la selección de Hungría no superó la ronda clasificatoria de la UEFA.
Sandro Tonali (Italia - Mediocentro): El cerebro del Newcastle se pierde la cita debido al fracaso italiano en las eliminatorias de la UEFA.
Dominik Szoboszlai (Hungría - Mediocentro): El capitán y motor del Liverpool se quedó en el camino tras la caída de Hungría en los playoffs europeos.
Cole Palmer (Inglaterra - Volante Derecho): Una de las ausencias más impactantes y criticadas del año tras no ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico inglés.
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia - Volante Izquierdo): El habilidoso extremo del PSG no pudo replicar el milagro de la Eurocopa y Georgia no alcanzó boleto en su grupo.
Robert Lewandowski (Polonia): A sus 37 años, el legendario artillero polaco se despidió del sueño mundialista tras la temprana eliminación de Polonia.
Victor Osimhen (Nigeria): El delantero estrella de Nigeria se ausenta debido a que las Súper Águilas fallaron en la clasificación africana ante la RD Congo.