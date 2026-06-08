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Puro crack: ¡El 11 ideal de las grandes ausencias en el Mundial del 2026!

Estos son los grandes futbolistas por posición que no estarán enla Copa del Mundo del 2026.

08 de junio de 2026 a las 14:02
Puro crack: ¡El 11 ideal de las grandes ausencias en el Mundial del 2026!
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Estos son los grandes futbolistas por posición que no estarán enla Copa del Mundo del 2026.

 DIEZ
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Gianluigi Donnarumma (Italia): El portero del City vuelve a ver el torneo desde casa luego de que Italia firmara su tercera eliminación consecutiva en repescas.
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Trent Alexander-Arnold (Inglaterra - Lateral Derecho): Excluido de forma sorpresiva por el seleccionador Thomas Tuchel en la lista final británica.
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Harry Maguire (Inglaterra / Manchester United): En una decisión sumamente polémica que dividió a la prensa británica, Thomas Tuchel decidió prescindir de su experiencia y lo cortó sorpresivamente de la lista definitiva de Inglaterra.

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Alessandro Bastoni (Italia - Defensor Central): El pilar defensivo del Inter de Milán paga las consecuencias de la crisis eliminatoria de la Azzurra.
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Milos Kerkez (Hungría / Liverpool): Uno de los carrileros zurdos con mayor proyección en la Premier League. Se quedó fuera de la Copa del Mundo debido a que la selección de Hungría no superó la ronda clasificatoria de la UEFA.
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Sandro Tonali (Italia - Mediocentro): El cerebro del Newcastle se pierde la cita debido al fracaso italiano en las eliminatorias de la UEFA.
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Dominik Szoboszlai (Hungría - Mediocentro): El capitán y motor del Liverpool se quedó en el camino tras la caída de Hungría en los playoffs europeos.
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Cole Palmer (Inglaterra - Volante Derecho): Una de las ausencias más impactantes y criticadas del año tras no ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico inglés.
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Khvicha Kvaratskhelia (Georgia - Volante Izquierdo): El habilidoso extremo del PSG no pudo replicar el milagro de la Eurocopa y Georgia no alcanzó boleto en su grupo.
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Robert Lewandowski (Polonia): A sus 37 años, el legendario artillero polaco se despidió del sueño mundialista tras la temprana eliminación de Polonia.
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Victor Osimhen (Nigeria): El delantero estrella de Nigeria se ausenta debido a que las Súper Águilas fallaron en la clasificación africana ante la RD Congo.
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