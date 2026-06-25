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La bella esposa de Luis Palma enciende las redes en sus vacaciones en Grecia

En las últimas horas, las redes sociales han generado gran revuelo con varias fotografías de Annie Córdova, la esposa del bicho.

25 de junio de 2026 a las 16:43
La bella esposa de Luis Palma enciende las redes en sus vacaciones en Grecia
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La esposa de Luis Palma, Annie Córdova, causa furor en redes con fotos virales en sus vacaciones por Grecia.

 Carlos Castellanos
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En las últimas horas, las redes sociales han generado gran revuelo con varias fotografías de Annie Córdova, la esposa del bicho.
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La esposa del jugador hondureño y extremo izquierda del Lech Poznań en Polonia ha llamado la atención de miles de usuarios
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Luis Palma y su esposa disfrutan de unas vacaciones en Grecia, lugar en el que ya han vivido.
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Las imágenes circularon rápidamente en distintas plataformas y se tomaron en la isla de Paros, ubicada en las Cícladas.
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Este lugar destaca por sus playas de aguas cristalinas, formaciones rocosas y ambiente relajado, siendo un destino muy visitado por turistas de todo el mundo.
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En las publicaciones, Córdova aparece disfrutando de un día soleado a bordo de un yate, luciendo un traje de baño rosado
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Luis Palma y Annie se casaron para emprender una aventura por europa, donde han disfrutado mucho.
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Relajada y disfrutando de un día de playa la bella esposa del futbolista hondureño se la pasa en sus vacaciones.
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Annie es una bella chica que disfruta mucho de la playa, así lo hace en su natal La Ceiba.
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Las imágenes ha generado diversas reacciones en redes sociales dejando comentarios de admiración
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La esposa del jugador hondureño del Lech Poznań comparte viajes y estilo de vida, ganando notoriedad en redes deportivas y de entretenimiento.
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Durante la temporada alta, la isla se llena de visitantes que buscan disfrutar del mar, el sol y la tranquilidad que ofrece este destino mediterráneo.
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Luis Palma también subió en sus redes sociales una fotografía del hotel y su piscina.
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Annie Córdova también le ha gustado el modelaje y en sus redes sociales destaca sus fotografías.

 lUIS
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El año pasado, la pareja también estuvo en Grecia, donde al parecer es un lugar que les gusta mucho y disfrutan mucho.
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