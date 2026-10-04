Escándalo en Concacaf: fueron goleados y presentan fuerte denuncia a FIFA

La razón por la que selección de Concacaf presentó denuncia a FIFA en plena Nations League
República Dominicana prohibió este viernes a la selección de fútbol de Haití disputar nuevos partidos en el país tras el comportamiento "inaceptable" de aficionados haitianos durante el encuentro del jueves en el Estadio Félix Sánchez, en Santo Domingo, en el que goleó por 1-4 a la selección dominicana en un partido a casa llena correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.
"Prohibimos que la selección haitiana de fútbol pueda participar en otros partidos en República Dominicana. Ese no es el comportamiento que debe exhibir una fanaticada digna y respetuosa, que cumpla las reglas y las leyes de las instalaciones deportivas de otro país", anunció el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en declaraciones a la prensa.
Lo que se observó el jueves en una de las puertas de entrada del Estadio Félix Sánchez, recientemente remodelado, "es inaceptable. Nosotros, como Ministerio de Deportes, tenemos reglas, ordenanzas y un reglamento disciplinario donde prohibimos este tipo de comportamiento", afirmó.
Por ello, el Ministerio de Deportes "prohíbe de manera total que la selección haitiana de fútbol juegue en nuestras instalaciones deportivas", insistió Cruz, al tiempo que pidió "la comprensión de todo el mundo", pero "tenemos derecho a que se respeten nuestras instalaciones deportivas, y más aún aquellas que han sido remodeladas con una inversión millonaria".
La mayoría de las miles de personas que abarrotaron el estadio eran haitianos, algo poco habitual en República Dominicana, donde reside una importante comunidad de ciudadanos del vecino país, aunque rara vez acuden en masa a un evento en territorio dominicano, que comparte con Haití la isla La Española.
Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas intentando ingresar al estadio por la fuerza, lo que obligó a la intervención de agentes de seguridad para controlar la situación.
A esto se sumaron las reacciones generadas tras las declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en el partido, quien afirmó después del encuentro: "La Española es Haití. Esto es Haití”, mientras señalaba el terreno de juego y su camiseta de la selección haitiana.
Conociendo esto, la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) informó el pasado sábado que presentó formalmente una denuncia ante las instancias disciplinarias de Concacaf por hechos ocurridos durante el partido entre República Dominicana y Haití, celebrado el pasado 1 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez
La entidad también puso el caso en conocimiento de las instancias correspondientes de la FIFA.
Según el comunicado oficial, Fedofútbol remitió a ambos organismos documentación y elementos de soporte relacionados con los hechos, dejando en manos de las autoridades del fútbol internacional su valoración y la eventual adopción de medidas disciplinarias conforme a sus reglamentos.
La presentación se produce después de la controversia generada tras la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana. Al concluir el encuentro, el delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles, difundió un video en el que expresó que “La Hispaniola es Haití” y “esto es Haití”.
Posteriormente, otro integrante de la selección haitiana, Duckens Nazon, publicó el mensaje “Hispaniola es para nosotros”, ampliando la polémica.
En su comunicación de este sábado, sin embargo, Fedofútbol no identifica expresamente a ningún jugador ni detalla qué conductas concretas forman parte de la denuncia.
La Federación se limita a señalar que el expediente está relacionado con hechos ocurridos en la cancha durante el encuentro.
La FDF concluyó reiterando su compromiso con las normas y valores del fútbol y con el “respeto irrestricto” a la soberanía, la integridad territorial y la Constitución de la República Dominicana, principios que, sostuvo, deben prevalecer dentro y fuera de los escenarios deportivos.
Este es el comunicado oficial de República Dominicana ante Concacaf y la FIFA