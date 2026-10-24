Fue vetada de los partidos por su vestimenta y el caso da un giro inesperado

La polémica provocada por la vestimenta de una fotógrafa deportiva en Paraguay sigue generando controversia luego de que la joven fuera vetada por un equipo de fútbol y ahora el caso toma un giro inesperado.
El caso de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero sigue generando debate sobre la vestimenta de las mujeres en el fútbol. El escándalo comenzó por el atuendo que lució durante un partido, donde aparecía con ropa deportiva ajustada y la imagen se viralizó por las redes sociales.
Adriana quedó en el centro de la polémica después de que el club Sportivo Ameliano difundiera un código de vestimenta dirigido a periodistas, fotógrafos y otros colaboradores de prensa que cubrirán su partido de este domingo contra Olimpia, correspondiente al Torneo Clausura 2026.
La disposición fue difundida por el Departamento de Prensa de la entidad mediante una imagen dirigida a los profesionales acreditados para el partido en el estadio Ameliano. El texto pide asistir con un estilo "sport elegante" para mantener un ambiente "profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club".
El Sportivo Ameliano restringió a la reportera gráfica sobre sus 'outfits' de trabajo, prohibiendo el uso de shorts, blusas escotadas y prendas que dejaran su abdomen al descubierto. No obstante, el club recibió una lluvia de críticas y se retractó alegando que dicha medida no fue autorizada por su directiva y que la realizó un funcionario del equipo.
La publicación generó cuestionamientos porque establecía reglas sobre la apariencia de quienes acuden a realizar su trabajo. Además, el episodio se relacionó con la difusión de una fotografía de Caballero durante una cobertura deportiva, en la que aparecía con ropa deportiva ajustada.
Según la información de la prensa local, la imagen habría provocado reclamos hacia el medio que la compartió. Sin embargo, no está confirmado que la fotografía haya sido el único motivo detrás de la decisión.
Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, salió a desligar al club de la decisión, calificó el código como "una boludez" en una entrevista radial y afirmó que la medida "no salió del club", sino que fue algo que la jefa de prensa hizo "sin autorización alguna" de la dirigencia. Esa primera reacción pareció cerrar el capítulo, con la anulación del código y un pedido formal de disculpas hacia los trabajadores de prensa.
"Lamento profundamente que haya ocurrido eso. No salió del club, no fue institucional, sino que fue algo que salió de la persona encargada de prensa sin autorización alguna", explicó Melgarejo. ¿A quién se refirió? El diario Crónica de Paraguay apuntó contra la jefa de prensa de la insitución, Milena Olmedo.
La propia Adriana reconoció que el comunicado le causó sorpresa y malestar, especialmente por las posibles consecuencias que podía tener para otros compañeros de profesión.
"Cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije 'bueno, ya está'. Tarde o temprano iba a pasar. No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas", explicó en una entrevista para Rock and Pop.
Adriana señaló que tenía conocimiento de un reclamo relacionado con la publicación de su imagen. Según su relato, una persona identificada como Emiliano se comunicó con el medio para cuestionar que se hubiera difundido esa fotografía.
Ella aclaró que la queja que conocía estaba relacionada con la publicación de su imagen y que no había tomado medidas adicionales. La controversia, no obstante, terminó extendiéndose más allá de su caso y provocó una discusión sobre los límites de las instituciones deportivas frente a la vestimenta de quienes cubren sus partidos.
"En mi caso, mi compromiso se demuestra en las fotografías que entrego, en mi responsabilidad y en el esfuerzo que hago en cada cobertura. Una puede estar vestida de manera sencilla, elegante o de acuerdo con su propio estilo y seguir siendo igual de profesional. No deberíamos confundir la apariencia con la capacidad", explicó la fotógrafa en diálogo con Crónica.
"No tengo ningún problema con que existan reglas de vestimenta cuando se establecen de manera respetuosa. Lo que sí considero importante es que ninguna mujer tenga que sentirse avergonzada, señalada o menospreciada por su manera de vestir", dijo tras la difusión de la medida que provocó indignación en el ámbito periodístico paraguayo.
"Nosotras también trabajamos, nos preparamos, nos esforzamos y buscamos ganarnos nuestro lugar en este ámbito. Me gustaría que se nos valore, ante todo, por nuestra capacidad, nuestro profesionalismo y el trabajo que hacemos", concluyó Adriana Caballero.
Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con dos elementos que reavivaron la discusión: un comunicado propio de Milena Olmedo y una nueva respuesta del presidente del club guaraní.
En su texto, la jefa de prensa reconoció: "Tal vez el error estuvo en no solicitar previamente la autorización correspondiente antes de plantearlo en el grupo de prensa", y agregó que "jamás" imaginó que un pedido de esas características generaría "una reacción de tal magnitud".
El comunicado de Olmedo incluyó un pedido de disculpas: "Si mi planteamiento molestó a alguien o alguna persona se sintió ofendida, le pido sinceramente disculpas, porque esa nunca fue mi intención”. Sostuvo que la situación "trascendió" el tema original de la vestimenta y "comenzó a involucrar aspectos personales" vinculados a su trayectoria y profesionalismo, por lo que solicitó "respetuosamente" dar por terminado el asunto.
"Hoy mi prioridad es mi salud y mi recuperación. No busco confrontaciones, señalar a nadie ni alimentar más esta polémica. Simplemente deseo que podamos cerrar este capítulo con madurez, respeto y humanidad", sentenció.
Consultado por Infobae sobre la situación laboral de Olmedo tras la difusión de ese texto, Melgarejo confirmó que la jefa de prensa "sigue estando en el staff de funcionarios del club", aunque aclaró que se encuentra de reposo médico. "Ella está de reposo, emitió un comunicado, según me contaron, que no pude leer aún", respondió el dirigente, lo cual evidenció que la entidad todavía no tomó una postura definitiva sobre el episodio pese al tiempo transcurrido.
La incertidumbre se profundizó cuando dicho medio repreguntó de manera directa si Melgarejo podía confirmar la continuidad de Olmedo en el cargo una vez finalizado su reposo. "No tengo confirmación de regreso, tuvo una intervención quirúrgica", contestó el presidente, sin precisar fechas de recuperación ni si la comunicadora retomará las mismas funciones que ejercía antes de la polémica.
Adriana Caballero es una comunicadora y fotógrafa que se destaca en el ámbito periodístico. Se ha desempeñado como periodista redactora e informadora en el diario Última Hora. También realiza trabajos de cobertura gráfica y cobertura de campo en estadios y eventos deportivos, destacándose en el periodismo independiente.
Tras la controversia, su cuenta de Instagram registró un significativo crecimiento y superó los 200 mil seguidores, mientras continúa recibiendo mensajes de apoyo de personas vinculadas al mundo de las comunicaciones y el deporte.