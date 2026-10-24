Fue vetada de los partidos por su vestimenta y el caso da un giro inesperado

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, salió a desligar al club de la decisión, calificó el código como "una boludez" en una entrevista radial y afirmó que la medida "no salió del club", sino que fue algo que la jefa de prensa hizo "sin autorización alguna" de la dirigencia. Esa primera reacción pareció cerrar el capítulo, con la anulación del código y un pedido formal de disculpas hacia los trabajadores de prensa.