Atlético da golpe a Barcelona: acepta vender a Julián Álvarez a gigante de Europa

Atlético de Madrid da golpe mortal a Barcelona: acepta vender a Julián Álvarez a un gigante de Europa que pocos se esperaban en el mercado de fichajes.
El Atlético de Madrid da un golpe mortal al Barcelona: acepta negociar la salida de Julián Álvarez con el Arsenal en el tramo final del mercado.
La decisión rojiblanca es clara: Julián no será vendido al Barça. El Atlético ha cerrado definitivamente esa vía y prioriza un traspaso a la Premier League.
El Arsenal aparece ahora como el gran favorito. El club londinense estaría dispuesto a poner sobre la mesa 80 millones de euros más el pase de Viktor Gyökeres.
Además, el Arsenal ofrecería a Julián un salario cercano a los 25 millones de euros brutos por temporada, prácticamente el doble de lo que percibe actualmente.
La propuesta convertiría al argentino en una de las grandes estrellas del proyecto de Mikel Arteta. Sin embargo, la operación todavía necesita el visto bueno del delantero.
Julián tenía como prioridad continuar en LaLiga y no contemplaba inicialmente regresar a Inglaterra. Su decisión será clave para desbloquear definitivamente el acuerdo.
Mientras tanto, el Atlético también mueve ficha para cubrirse las espaldas ante una posible salida. Mateu Alemany ha viajado este jueves a Londres para negociar con el Chelsea.
El objetivo es Nicolás Jackson, delantero senegalés de 25 años que ya conoce perfectamente la Premier League tras su etapa en el conjunto londinense.
La fórmula que se negocia sería una cesión con opción de compra no obligatoria. El Atlético busca así incorporar un '9' que pueda asumir protagonismo de inmediato.
La operación por Jackson cobra todavía más importancia por la lesión de Álexander Sørloth y la incertidumbre que rodea al futuro de Julián Álvarez.
Alemany podría aprovechar además su viaje a Londres para mantener contactos con otros clubes. No se descarta que haya existido algún acercamiento con el propio Arsenal.
El Atlético afronta así las últimas horas del mercado con dos operaciones conectadas: vender a Julián Álvarez al mejor postor y encontrar rápidamente a su sustituto.
El mensaje al Barcelona es contundente: Julián Álvarez no será vendido al conjunto azulgrana. El Atlético prefiere hacer negocio en Inglaterra antes que reforzar a un rival directo.
Ahora todo queda en manos de Julián. Si acepta la propuesta, el Arsenal podría convertirse en el destino definitivo del argentino y cerrar uno de los grandes movimientos del mercado.