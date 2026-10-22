Balón de Oro 2026: France Football confirma decisión con el BOAT donde CR7 humilla a Messi

Cristiano Ronaldo va derrotando a Messi por el BOAT, pero France Football ha tomado una decisión con respecto a una supuesta entrega del premio en el Balón de Oro 2026.
En la antesala de una nueva y esperada gala del fútbol internacional, la revista France Football tuvo que salir a aclarar el alcance de su propuesta digital más reciente. Ante el revuelo causado en redes sociales y medios deportivos, la organización aclaró las dudas de los fanáticos.
La entidad confirmó oficialmente que el denominado Balón de Oro de todos los tiempos (BOAT, por sus siglas en inglés) no entregará un galardón material ni una estatuilla física. Esta aclaración sirvió para calmar las aguas y delimitar el marco del concurso interactivo.
La iniciativa fue lanzada por el medio francés con el objetivo de conmemorar su historia y celebrar su 70 aniversario con participación del público. Para ello, abrió un canal de votación popular destinado a elegir a la máxima leyenda histórica de la prestigiosa distinción dorada.
Sin embargo, la confusión sobre si se trataba de un premio oficial obligó a la cúpula editorial a intervenir. La organización dejó en claro que la contienda no otorga reconocimientos oficiales ni formales a los futbolistas involucrados.
Para armar la selecta lista de los nominados al BOAT, la revista estableció un criterio estricto. Únicamente se incluyó a aquellos futbolistas que lograron ganar el Balón de Oro en al menos dos oportunidades a lo largo de sus carreras.
Esta regla excluyó a históricos ganadores de un solo trofeo, lo que generó intensos debates a nivel global. A pesar de las discusiones, la nómina definitiva quedó conformada por diez verdaderas leyendas de la historia del fútbol mundial.
El listado incluye a Lionel Messi (ganador de 8 ediciones) y Cristiano Ronaldo (ganador de 5). También aparecen referentes históricos como Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten, todos ellos galardonados con tres trofeos dorados.
La lista la completan Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan, quienes conquistaron el galardón en dos ocasiones cada uno. Entre estos diez nombres se define la elección del público.
Un detalle particular del sistema de votación es que cada edición ganada funciona como una opción independiente. Esto permite que los usuarios voten por versiones o años específicos de cada jugador, evaluando su rendimiento en un período determinado.
En cuanto al desarrollo del concurso, Cristiano Ronaldo lidera la votación con una ventaja contundente, acumulando entre el 62% y el 75% de las preferencias. La opción más votada por los fanáticos es su memorable temporada 2008 con el Manchester United.
Por su parte, Lionel Messi se ubica en el segundo y tercer lugar con las versiones de sus logros en los años 2012 y 2023. La pugna virtual entre los seguidores de ambas figuras ha generado millones de interacciones diarias en las plataformas oficiales.
Desde France Football insistieron en que este evento funciona únicamente como un atractivo participativo y de entretenimiento. La contienda no debe confundirse con el galardón anual ni con el histórico Súper Balón de Oro entregado a Di Stéfano en 1989.
Las votaciones en línea en la plataforma oficial del Balón de Oro cerrarán el próximo 27 de octubre de 2026. Los resultados finales de esta contienda popular se darán a conocer públicamente al día siguiente, el 28 de octubre.
Con las reglas claras y la aclaración oficial sobre la mesa, el mundo del fútbol reenfoca su atención en la ceremonia principal. Allí, las estrellas de la élite actual aguardan la entrega formal de las codiciadas estatuillas doradas de la temporada.