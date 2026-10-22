Balón de Oro 2026: le informan que ha ganado el premio y la reacción de su club

En esta ocasión, la incertidumbre se ha apoderado de la conversación futbolística. Entre los nombres que han protagonizado las quinielas aparecen estrellas que han brillado con sus clubes y selecciones, mientras que la discusión sobre quién merece el premio se ha trasladado a las redes sociales, donde aficionados y especialistas analizan estadísticas, títulos y actuaciones decisivas