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La regla de la MLS que retrasa el fichaje de figura de Brasil por el Inter Miami

Uno de los jugadores de Brasil está disputando el Mundial 2026 y tiene un problema para poder jugar en el Inter Miami de Messi.

16 de junio de 2026 a las 11:39
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Una de las figuras de Brasil tiene todo acordado para ser futbolista del Inter Miami de Messi, pero una curiosa regla de la MLS estaría retrasando que se haga el anuncio oficial.
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El posible fichaje de Casemiro por Inter Miami ha encontrado un obstáculo administrativo en la MLS. El club de Florida, donde juega Lionel Messi, no puede cerrar la operación por un conflicto de derechos de descubrimiento con LA Galaxy dentro de la Major League Soccer.
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Según el medio británico Daily Mail, LA Galaxy reclama cerca de un millón de dólares como compensación por haber registrado primero el interés en el mediocampista brasileño. Este mecanismo forma parte de las normas internas de la MLS y condiciona el cierre del traspaso entre clubes.
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El jugador de 34 años ya tendría un acuerdo con Inter Miami para incorporarse tras su participación con la selección de Brasil en el Mundial 2026. Sin embargo, la firma definitiva depende de resolver el conflicto administrativo entre los clubes implicados en la operación.
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La MLS utiliza la regla de “discovery rights”, que permite a un club registrar formalmente el interés en un jugador internacional. Esto le otorga prioridad de negociación frente a otros equipos y evita que varios clubes compitan al mismo tiempo por la misma figura.
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En este caso, LA Galaxy habría sido el primer equipo en registrar a Casemiro. Por ello solicita alrededor de 750.000 libras esterlinas, equivalentes a un millón de dólares, como compensación para ceder esos derechos de descubrimiento al Inter Miami.
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Diversos directivos de la MLS consideran que este sistema genera complicaciones innecesarias. Argumentan que dificulta la llegada de estrellas desde Europa y añade barreras administrativas a fichajes que ya están acordados entre jugador y club comprador.
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Un caso similar ocurrió en 2024 con Marco Reus, cuando su llegada al LA Galaxy se retrasó porque Charlotte FC tenía sus derechos de descubrimiento. El conflicto obligó a negociar una compensación entre clubes de la liga.
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Según reportes, la compensación inicial por Reus rondaba los 800.000 dólares, aunque finalmente el acuerdo se cerró en unos 400.000 en fondos de asignación general, mostrando que estas disputas pueden resolverse con rebajas significativas tras negociación.
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El LA Galaxy habría mantenido conversaciones con Casemiro y su entorno al inicio de la temporada, incluso presentando ofertas formales para ficharlo antes de que el jugador se inclinara por el proyecto deportivo de Miami.
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Tras una visita a Miami junto a su familia, el mediocampista decidió aceptar la propuesta de Inter Miami, atraído por el proyecto deportivo y la posibilidad de compartir vestuario con figuras de talla mundial en la MLS.
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Cabe mencionar que el millón de dólares reclamado no se pagaría al Manchester United, sino que sería una transacción interna entre franquicias de la MLS, conforme a las reglas de la liga estadounidense.
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El club inglés permitió su salida tras finalizar contrato. En su última temporada disputó 34 partidos de Premier League, anotó nueve goles y dio dos asistencias en 2.587 minutos de juego, cerrando su etapa en Old Trafford.
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Mientras se resuelve el traspaso, Casemiro se encuentra concentrado con la selección de Brasil en el Mundial 2026. Fue titular en el debut ante Marruecos, que terminó con empate 1-1 en el Grupo C del torneo.
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Brasil comparte grupo con Haití y Escocia. Sus próximos partidos serán el 19 de junio en Filadelfia frente a Haití y el 24 en Miami ante Escocia, en una fase clave para la clasificación.
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El caso sigue abierto mientras Inter Miami y LA Galaxy negocian la compensación. El desenlace dependerá de si ambas franquicias alcanzan un acuerdo económico dentro del marco regulatorio de la MLS.
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