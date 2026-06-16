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Fichajes: Olimpia va por bombazo, Marathón por otro refuerzo y Génesis saca chequera

Así se mueve el mercado de fichajes en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

16 de junio de 2026 a las 10:33
Fichajes: Olimpia va por bombazo, Marathón por otro refuerzo y Génesis saca chequera
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¡Arde el mercado de fichajes! Olimpia quiere un bombazo, nuevo legionario, Lobos UPN saca la chequera y Génesis confirma refuerzos.
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Diario DIEZ conoció en primicia que Geovany "Virus" Martínez será nuevo futbolista del Juticalpa FC.
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Génesis PN oficializó la llegada del panameño Manuel Gamboa para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

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Júnior Lacayo también es otra alta confirmada por el Génesis PN para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Llega procedente del Juticalpa.
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Marcos Morales se convirtió en nueva baja de Lobos UPNFM para el torneo Apertura. El chileno no sigue en la institución felina.
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Joel Castillo se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para el torneo Apertura.
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Moisés Rodríguez es otro de los fichajes confirmados por Lobos UPN. El jugador será comandado por Salomón Názar.
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El delantero colombiano Jefferson Hinestroza es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
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Daniel Carter Bodden, ex Real España, se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM.

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Carlos "Muma" Fernández es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala.
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Yetson Chávez, exjugador del Choloma, fue presentado como nuevo refuerzo del Victoria de La Ceiba.
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Harold Fonseca sorprendió en la sede del conjunto jaibo. El guardián es nuevo fichaje del Victoria.
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Daniel Otero le dio la bienvenida a los nuevos fichajes verdolagas y dejó a entrever que Marathón está negociando con un jugador del Platense tras lanzar frase en redes.

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Olimpia sigue buscando el fichaje de Erick Puerto para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Motagua también quiere a "Yío"
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Luis Rodríguez, preparador físico mexicano, será parte del cuerpo técnico verdolaga para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

 Mario O. Figueroa
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Jorge Marín, también de orige
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DIARIO DIEZ conoció en primicia que Fernando Sabillón, volante hondureño, es nuevo fichaje del Génesis PN.
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Fabricio Galindo es otro de los refuerzos confirmados del Génesis PN para el torneo Apertura.

Mario O. Figueroa
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