Fichajes: Olimpia va por bombazo, Marathón por otro refuerzo y Génesis saca chequera

¡Arde el mercado de fichajes! Olimpia quiere un bombazo, nuevo legionario, Lobos UPN saca la chequera y Génesis confirma refuerzos.
Diario DIEZ conoció en primicia que Geovany "Virus" Martínez será nuevo futbolista del Juticalpa FC.
Génesis PN oficializó la llegada del panameño Manuel Gamboa para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Júnior Lacayo también es otra alta confirmada por el Génesis PN para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Llega procedente del Juticalpa.
Marcos Morales se convirtió en nueva baja de Lobos UPNFM para el torneo Apertura. El chileno no sigue en la institución felina.
Joel Castillo se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para el torneo Apertura.
Moisés Rodríguez es otro de los fichajes confirmados por Lobos UPN. El jugador será comandado por Salomón Názar.
El delantero colombiano Jefferson Hinestroza es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
Daniel Carter Bodden, ex Real España, se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM.
Carlos "Muma" Fernández es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala.
Yetson Chávez, exjugador del Choloma, fue presentado como nuevo refuerzo del Victoria de La Ceiba.
Harold Fonseca sorprendió en la sede del conjunto jaibo. El guardián es nuevo fichaje del Victoria.
Daniel Otero le dio la bienvenida a los nuevos fichajes verdolagas y dejó a entrever que Marathón está negociando con un jugador del Platense tras lanzar frase en redes.
Olimpia sigue buscando el fichaje de Erick Puerto para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Motagua también quiere a "Yío"
Luis Rodríguez, preparador físico mexicano, será parte del cuerpo técnico verdolaga para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.
Jorge Marín, también de orige
DIARIO DIEZ conoció en primicia que Fernando Sabillón, volante hondureño, es nuevo fichaje del Génesis PN.
Fabricio Galindo es otro de los refuerzos confirmados del Génesis PN para el torneo Apertura.