Le dijo no a Mourinho, Barcelona lo pone a la venta y la noticia sobre Olise

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis avanza con paso firme y se encuentra en su etapa de definición. Tras quedar libre de manera oficial del Real Madrid, el futbolista ya tiene en sus manos la carta de libertad para elegir su futuro. En los próximos días se reunirá con los directivos verdiblancos para cerrar las condiciones del contrato que sellará su vuelta a casa.