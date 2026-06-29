La triste reacción de Shin por Japón y limpia el estadio; Moriyasu pide perdón

El cuadro nipón fue eliminado Mundial 2026 luego de caer contra Brasil y Shin Fujiyama pudo cumplir su sueño. Así se despidió Japón del torneo.
Fue todo para la selección japonesa en el Mundial 2026. Los 'Samuráis azules' no pudieron mantener ese gol de ventaja en la primera parte y Brasil firmó la remontada con el tanto de Casemiro y otro de Martinelli en el último suspiro (1-2) para avanzar a los octavos de final del torneo.
Una vez finalizado el encuentro en Houston, los futbolistas de Japón no pudieron contener las lágrimas y uno de los más afectados fue Ao Tanaka, quien perdió el balón en esa última jugada que provocó el segundo tanto brasileño. El delantero Matheus Cunha intentó consolarlo.
Takefusa Kubo, una de las figuras del combinado asiático vio la dolorosa eliminación desde el banquillo y no tuvo minutos por molestias físicas. El atacante de la Real Sociedad animando a su compañero Ayase Ueda.
La desolación de Keito Nakamura tras despedirse del Mundial de la peor manera: con un gol en contra en el último minuto del partido.
Yuto Nagatomo fue el jugador más veterano de Japón que disputó la Copa del Mundo. A sus 39 años vivió su última aparición en esta clase de torneos y se marchó del recinto con la cabeza en alto y agradeciendo a los aficionados por el poyo.
La plantilla japonesa se reunió cerca del sector donde se ubicaba la mayoría de sus seguidores para darles las gracias y pedirles disculpas por quedar fuera de la competencia en los 16avos de final.
El cuadro nipón viene disputando los Mundiales de forma consecutiva desde Francia 1998, y nunca ha podido avanzar a los cuartos de final. Siempre queda eliminado en octavos y esta tarde solo llegaron a los 16avos.
Antes que comenzara la competencia, el seleccionador Hajime Moriyasu aseguró que tenía plantel para llegar hasta la final. Sus jugadores demostraron sobre el campo un juego muy dinámico, colectivo y apostando a la contra, pero no fue suficiente pra derribar a Brasil.
Moriyasu también pidió disculpas a los aficionados de Japón por esta eliminación. El entrenador de 57 años dirige a los 'Samuráis azules' desde 2018 y podría seguir al frente del equipo pese a la dura caída en Houston.
Pero la afición japonesa puede sentirse orgullosa por el trabajo de su selección en el Mundial. Lejos de reclamar, ellos también felicitaron a los jugadores y cuerpo técnico por dejar una gran imagen en el torneo.
Y en las graderías se encontraba Shin Fujiyama. El japonés que reside en Honduras desde hace 20 años pudo ver por primera vez un partido de la selección con la ayuda de Carlos Espina, nuevo dueño del Victoria. "Muy triste porque perdió Japón, pero muy agradecido por haber cumplido mi sueño", expresó tras la eliminación.
Desde las redes sociales del Victoria, Espina publicó un video donde aparece Shin limpiando el estadio y le pidió a la afición ceibeña que tomen este ejemplo de los japoneses para que el inmueble de la 'Jaiba Brava' también permaneza en orden.
La fanaticada de Japón viene demostrando desde hace tiempo que dejan su lugar limpio al término de los partidos y Shin se sumó al gesto.
Carlos Espina y Shin disfrutaron del Japón-Brasil y luego recogieron basura cuando finalizó el compromiso.