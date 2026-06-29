Brujo de Ghana da duro golpe a Messi: la nueva predicción que asusta a Argentina

Brujo de Ghana da la peor noticia a Messi en el Mundial con su nueva predicción
La previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sumó un ingrediente inesperado.
Se trata de Nana Kwaku Bonsam, el polémico brujo ghanés que se hizo viral por asegurar que había lanzado una maldición contra Harry Kane, volvió a acaparar la atención al pronosticar que la vigente campeona del mundo quedará eliminada del torneo.
El chamán africano aseguró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logrará superar a Cabo Verde y que será el representante africano el que avance a los octavos de final de la Copa del Mundo. El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y ha despertado una enorme expectativa por tratarse del primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.
"Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final", afirmó Bonsam en declaraciones que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales y medios internacionales. El brujo no ofreció mayores detalles sobre su predicción, aunque se mostró convencido de que el conjunto africano protagonizará una de las mayores sorpresas del campeonato.
No es la primera vez que el ghanés genera repercusión durante este Mundial. Días atrás aseguró que estaba realizando un trabajo espiritual contra Harry Kane, figura de Inglaterra, antes del compromiso frente a Ghana por la segunda jornada del Grupo L.
El partido terminó empatado sin goles y tuvo un dato que alimentó aún más la fama del brujo: fue el único compromiso del Mundial en el que Harry Kane no logró marcar. La coincidencia hizo que miles de aficionados compartieran nuevamente las declaraciones de Bonsam y debatieran sobre la supuesta efectividad de sus predicciones.
Tras el empate, el propio chamán volvió a aparecer públicamente para adjudicarse el resultado. "¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry", expresó.
La historia tuvo un nuevo capítulo pocos días después. En el siguiente compromiso de Inglaterra, Kane volvió a encontrarse con el gol en la victoria por 2-0 frente a Panamá, un hecho que muchos seguidores relacionaron, entre bromas y supersticiones, con las palabras del brujo.
Ahora, el nuevo objetivo de Bonsam es Argentina, una de las máximas candidatas al título y defensora de la corona conseguida en Catar 2022. La Albiceleste afronta la fase de eliminación directa con el favoritismo de la historia y de su plantel, aunque las declaraciones del chamán han añadido un componente mediático a la previa.
Del otro lado estará un Cabo Verde que ha sido una de las revelaciones del Mundial. El conjunto africano buscará seguir haciendo historia y dar el mayor golpe de su trayectoria al dejar fuera a una de las grandes potencias del fútbol mundial.
En cuanto a los antecedentes, Argentina presenta un balance ampliamente favorable frente a selecciones africanas en Copas del Mundo. Antes del choque contra Cabo Verde disputó siete encuentros frente a equipos de ese continente.
La selección sudamericana ganó seis de esos partidos, cinco frente a Nigeria y uno ante Costa de Marfil. La única derrota llegó en el Mundial de Italia 1990, cuando Camerún sorprendió al equipo dirigido por Carlos Bilardo en el partido inaugural gracias al recordado gol de François Omam-Biyik.
El compromiso frente a Cabo Verde también tendrá un valor histórico, ya que será la primera ocasión en que Argentina enfrente a una selección africana en una instancia de eliminación directa de un Mundial.
La Albiceleste intentará imponer la lógica y seguir en carrera por el bicampeonato, mientras que el conjunto africano buscará convertir en realidad la llamativa profecía de Nana Kwaku Bonsam.
Además, el brujo también adelantó hace unos días que el campeón del mundial 2026 será la Portugal de Cristaino Ronaldo.