Mourinho ya lo sabe: crack rechaza a Real Madrid; revelan la razón de su decisión

Crack rechaza a Real Madrid para irse a otro club de Europa y José Mourinho ya lo sabe: revelan cuál es el motivo de su decisión.
El primero en haceserse oficial fue el lateral izquierdo Marc Cucurella. El español fue anunciado el pasado lunes antes de su debut con la Selección en la justa mundialista.
El segundo en hacerse oficial fue el del portugués Bernardo Silva. El mediocampista firmó por dos temporadas con la institución blanca.
Ahora, a la espera de la confirmación de los fichajes de Dumfries y Konaté, el entrenador portugués pone la mirada en otros refuerzos.
El entrenador busca reforzar el mediocampo y uno de los jugadores que se hablaba era Nico Paz, jugador argentino que actualmente milita en el Como.
El argentino tuvo una temporada de ensueño con el equipo italiano, por lo que el Real Madrid estaba valorando su regreso a España.
Sin embargo, desde la "Casa Blanca" han recibido noticias por parte del jugador, aunque no son las que esperaban. Revelan la decisión del jugador.
Y es que Nico Paz continuará una temporada más en el Como 1907 que dirige Cesc Fàbregas y aplazará su posible regreso al Real Madrid, según adelantaron este martes medios italianos.
El jugador, una de las revelaciones esta temporada en Serie A y pieza fundamental en el proyecto de Fàbregas, habría comunicado al club madrileño su intención de seguir en el Como, que este año aseguró su clasificación a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.
Según adelantaron los medios, Paz considera prioritario seguir acumulando minutos de juego, y el argentino habría mantenido recientemente una conversación con el técnico portugués José Mourinho.
Paz, de 21 años, formado en la cantera madridista y uno de los jugadores revelación de esta temporada, llegó al Como con una cláusula de recompra y el conjunto madrileño conserva el 50 % de sus derechos económicos.
La opción de recompra que el Real Madrid podía ejecutar este verano expirará el próximo 30 de junio sin que, agrega la prensa transalpina, el club blanco tenga previsto activarla, lo que permitirá a Paz continuar una temporada más en el equipo italiano.
La entidad madridista mantendrá hasta 2027 una serie de derechos sobre el argentino, entre ellos capacidad de decisión ante una eventual transferencia a un tercer equipo y el derecho a recibir el 50 % de una futura venta.
El argentino es una de las estrellas emergentes en la Serie A, y pese a que muchos equipos se interesaron por él, el jugador expresó en varias ocasiones su sueño de vestir la camiseta blanca y jugar en el Santiago Bernabéu.
De momento, Nico Paz se encuentra con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 y, de hecho, tuvo minutos en el triunfo ante Argelia (3-0).