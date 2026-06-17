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¡Locura por Panamá! Así fue el ambientazo previo al debut mundialista

Panamá y Ghana se miden a las 5 de la tarde hora de Honduras en el debut de ambos países en el Mundial.

17 de junio de 2026 a las 15:56
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¡QUÉ HERMOSO AMBIENTAZO! Así fue la tremenda fiesta que se vivió en la previa del Panamá vs Ghana en Toronto, Canadá. Aquí te compartimos las postales.
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Aficionados de Ghana animan este miércoles, previo al partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá)

 Bienvenido Velasco / EFE
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Los hinchas del país africano alentaron con todo a su país en la previa del debut mundialista de Ghana y Panamá.

 Bienvenido Velasco / EFE
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La afición panameña hizo una espectacular afuera del BMO Field de Toronto, Canadá.
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Los hinchas panameños gritaron con todo en la previa de la Marea Roja rumbo al BMO Field de Toronto.
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Los hinchas canaleros ya están arribando al recinto para su debut mundialista en la Copa del Mundo United.

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Los abuelitos canaleros no faltaron a la justa mundialista en Canadá, una de las sedes de la Copa del Mundo.
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¡UPAAAAAAA! Qué hermosa la aficionada panameña. Se ven guapas en el BMO Field de Toronto, Canadá.
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Esta pareja panameña lució la bandera centroamericana en el BMO Field de Toronto, Canadá.
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Qué hermosa se ve esa Marea Roja en la histórica caminata canalera al BMO Field de Toronto.
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Panamá y Ghana se miden a partir de las 5 de la tarde hora de Honduras en Toronto, Canadá.

 Mario O. Figueroa
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La afición canalera está disfrutando de su segunda Copa del Mundo a nivel adulto.

 FOTO CORTESÍA: Jermaine Wilson
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Una hermosa postal de la Marea Roja Canalera en el BMO Field de Toronto, Canadá.

 FOTO CORTESÍA: Jermaine Wilson
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Los aficionados de Ghana también disfrutaron con mucha euforia la previa del partido de su selección.

 FOTO CORTESÍA: Jermaine Wilson
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Ghana es una dura selección y será el primer rival de Panamá en el Mundial de United.

 FOTO CORTESÍA: Jermaine Wilson
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Esta aficionada de Panamá se subió al techo de este carro, sorprendiendo a los hinchas que estaban por arribar al BMO Field.
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