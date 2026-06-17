¡Locura por Panamá! Así fue el ambientazo previo al debut mundialista

¡QUÉ HERMOSO AMBIENTAZO! Así fue la tremenda fiesta que se vivió en la previa del Panamá vs Ghana en Toronto, Canadá. Aquí te compartimos las postales.
Aficionados de Ghana animan este miércoles, previo al partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá)
Los hinchas del país africano alentaron con todo a su país en la previa del debut mundialista de Ghana y Panamá.
La afición panameña hizo una espectacular afuera del BMO Field de Toronto, Canadá.
Los hinchas panameños gritaron con todo en la previa de la Marea Roja rumbo al BMO Field de Toronto.
Los hinchas canaleros ya están arribando al recinto para su debut mundialista en la Copa del Mundo United.
Los abuelitos canaleros no faltaron a la justa mundialista en Canadá, una de las sedes de la Copa del Mundo.
¡UPAAAAAAA! Qué hermosa la aficionada panameña. Se ven guapas en el BMO Field de Toronto, Canadá.
Esta pareja panameña lució la bandera centroamericana en el BMO Field de Toronto, Canadá.
Qué hermosa se ve esa Marea Roja en la histórica caminata canalera al BMO Field de Toronto.
Panamá y Ghana se miden a partir de las 5 de la tarde hora de Honduras en Toronto, Canadá.
La afición canalera está disfrutando de su segunda Copa del Mundo a nivel adulto.
Una hermosa postal de la Marea Roja Canalera en el BMO Field de Toronto, Canadá.
Los aficionados de Ghana también disfrutaron con mucha euforia la previa del partido de su selección.
Ghana es una dura selección y será el primer rival de Panamá en el Mundial de United.
Esta aficionada de Panamá se subió al techo de este carro, sorprendiendo a los hinchas que estaban por arribar al BMO Field.