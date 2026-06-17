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Condepor acompaña inicio del torneo clasificatorio a Copa Numada 2027

Durante la ceremonia inaugural, las autoridades destacaron la importancia de fomentar espacios deportivos que contribuyan a la formación integral de la juventud hondureña.

17 de junio de 2026 a las 17:37
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¡Condepor dijo presente! La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) estuvo presente en el clasificatorio a la Copa Numada 2027. Aquí te compartimos los detalles.
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) participó en la inauguración del torneo clasificatorio rumbo a la Copa Numada 2027, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte en las comunidades del país.
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Por instrucciones del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, el viceministro Vinicio Valdés se trasladó hasta la comunidad de San Antonio, en el municipio de Santa Fé, departamento de Colón, para acompañar la apertura oficial del certamen.
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La actividad reunió a cientos de jóvenes y aficionados que se dieron cita para disfrutar de una jornada cargada de entusiasmo, compañerismo y pasión por el fútbol formativo.
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En el clasificatorio participan equipos de la categoría Sub-16, brindando una importante plataforma para que los jóvenes talentos puedan mostrar sus habilidades dentro del terreno de juego.
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Las representaciones de Santa Fé, San Antonio, Guadalupe, Bonito Oriental y Santa Rosa de Aguán fueron las encargadas de dar vida a esta competencia regional que busca identificar a los mejores exponentes juveniles.
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Cada uno de los municipios llegó con grandes expectativas y el deseo de avanzar en el camino hacia la prestigiosa Copa Numada 2027, uno de los eventos más esperados del fútbol comunitario.
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Durante la ceremonia inaugural, las autoridades destacaron la importancia de fomentar espacios deportivos que contribuyan a la formación integral de la juventud hondureña.
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Previo al inicio del torneo hubo una caminata para arribar al campo de juego.
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Asimismo, se resaltó el papel del deporte como una herramienta fundamental para fortalecer los valores, la disciplina y la sana convivencia entre los jóvenes participantes.
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La donación permitirá que los futbolistas cuenten con mejores condiciones para sus entrenamientos y competencias, impulsando así el crecimiento de las futuras generaciones.
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El viceministro Vinicio Valdés reiteró el compromiso de la institución de seguir llegando a cada rincón del país con programas que promuevan la actividad física y el desarrollo deportivo.
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