Murió en la guerra contra Rusia: hallaron su cuerpo 20 meses después de su última llamada

Roman Maksymyuk desapareció en el frente de batalla en enero de 2025. Una prueba de ADN en las últimas horas confirmó su identidad y puso fin a la angustiosa espera de su familia.
El exfutbolista de la selección de Ucrania, Roman Maksymyuk, falleció a los 50 años mientras peleaba contra las fuerzas rusas y su cuerpo finalmente fue identificado 20 meses después de su desaparición.
El exmediocampista había mantenido una última comunicación con su esposa, Vera, el 30 de enero de 2025, antes de perder contacto desde el frente de batalla.
La confirmación llegó a través de una prueba de ADN que coincidió con el perfil genético de su hija, Daria. Durante todo ese tiempo, sus familiares y amigos mantuvieron la esperanza de que hubiera sobrevivido y logrado salir de la zona de combate.
Maksymyuk desapareció en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, uno de los principales escenarios de los enfrentamientos desde el inicio de la invasión rusa.
En la que sería su última conversación con Vera, el exjugador le contó que se dirigía a la peligrosa zona de Pokrovsk, en Donetsk. También le advirtió que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran volver a hablar.
Después de aquella comunicación, su familia no volvió a tener noticias suyas. Según la información publicada por el diario británico The Sun, Maksymyuk había desaparecido mientras intentaba escapar de un cerco militar en una de las zonas más castigadas por la guerra.
Tras meses de incertidumbre, los resultados de los análisis genéticos confirmaron la peor noticia para sus seres queridos.
Antes de incorporarse al ejército, el ucraniano desarrolló una extensa trayectoria como mediocampista en el fútbol de su país. Jugó en clubes como Dynamo Kyiv, Dnipro, Volyn, Chornomorets y Prykarpattia.
Entre 1998 y 2002 disputó cinco partidos con la selección de Ucrania. Su carrera profesional concluyó en 2011. Tras la invasión rusa, decidió sumarse a las fuerzas ucranianas como artillero de la 25.ª Brigada Aerotransportada de Sicheslav.
En junio de 2025, la Selección de Ucrania le rindió homenaje durante un partido amistoso frente a Canadá. En aquella oportunidad, el plantel exhibió su camiseta y una camiseta militar en recuerdo del exfutbolista.
Roman Maksymyuk murió en la guerra de Ucrania, y su fallecimiento fue confirmado oficialmente en octubre de 2026 tras una prueba de ADN.
La invasión rusa sobre territorio ucraniano continúa activamente, habiendo superado ya los cuatro años de conflicto desde su inicio en febrero de 2022.
Según los reportes periodísticos de fuentes como Reuters y CNN en Español, la guerra se mantiene en una fase de intenso desgaste militar, constantes ataques de represalia y alta tensión internacional.
Rusia continúa na campaña diaria de bombardeos masivos utilizando drones de precisión y misiles. Estos ataques han destruido gran parte de la infraestructura energética de Ucrania, dejando a ciudades como Kiev y Dnipro bajo apagones masivos y daños significativos.
En respuesta, Ucrania ha ejecutado ataques masivos de largo alcance en suelo ruso. Recientemente,lanzaron un operativo con más de 140 drones dirigidos a instalaciones clave en San Petersburgo, la ciudad natal de Vladímir Putin, afectando depósitos de petróleo y bases navales. También se registraron ataques contra refinerías en regiones como Riazán y Krasnodar.