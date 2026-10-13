Yamal lo humilló de la peor forma, polémica del VAR y él rompió la mala racha en Barcelona

Barcelona sigue perfecto y consiguió su segunda victoria en la Champions League tras derrotar 1-4 al Galatasaray. Lamine Yamal se lució con un doblete de asistencias.
Mario Lemina calentó el Galatasaray - Barça en la previa diciendo que "¿Quién es Yamal? Conozco a Sané, pero no sé quién es Yamal".
No más arrancó el juego, se encontraron en el juego y se encararon. Lamine Yamal estaba listo para enseñarle quién es.
Así fue el encontraonazo entre Yamal y Lemina. El encuentro comenzó caliente en todos los aspectos.
Al final del partido, Mario Lemina supo quién es Lamine Yamal.
A pesar de la victoria culé, Barcelona comenzó perdiendo tras una contra mortal.
Tira la contra el equipo turco tras lo de Gordon, sale Leao en velocidad, pone el centro atrás y Batrakov dispara raso, toca en Cancelo y eso despista a Joan García.
Barcelona reclamaba un penal sobre Anthony Gordon en la jugada previa, pero el árbitro valoró que el inglés se tiró.
Galatasary iba a marcar el segudno luego de un cabezazo de Victor Osimhen que volvía loco el estadio. La pelota la desvió Gerard Martín en el final de la jugada.
El gol que pudo cambiarlo todo para el Galatasaray terminó anulado por esta jugada. Muchos aseguran que no es fuera de juego.
A Barcelona poco le importó esto y Joao Cancelo ponía el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.
Joao Cancelo anda muy dulce con los goles y volvió a marcar para el FC Barcelona.
El segundo gol llegaría luego de una gran asistencia de Lamine Yamal. Fermín López llegó a poner la cabeza para marcar el 1-2 en Turquía.
Fermín López tenía 7 partidos sin marcar, pero esto se acabó ante Galatasaray.
En el tercero, Lamine tiró una rabona que pegó en el defensa y le volvió a quedar para servirle la asistencia del tercero a Anthony Gordon.
El inglés definía de zurda y marcaba su primer tanto para el Barcelona en la Champions League.
Lamine Yamal dio dos asistencia en este juego, esta es la segunda y tercera. Un partidazo del joven del Barcelona.
Karim Adeyemi entró de cambio y sumó su golito. El 1-4 del Barcelona en suelo turco para seguir invicto y perfecto en la temporada.
En la previa del partido entre el FC Barcelona y el Galatasaray, le preguntaron a Mario Lemina a quién prefería entre Leroy Sané y Lamine Yamal. El mediocampista del cuadro turco respondió: "¿Quién es Yamal? Conozco a Sané, pero no conozco a Yamal".
Durante el primer tiempo del encuentro, el jugador gabonés quiso provocar al 10 del FC Barcelona con un empujón y un enfrentamiento verbal. Lamine se limitó a reírse y a hacer un gesto como diciéndole que se preparara para lo que venía.
¿Qué sucedió en el segundo tiempo? Lamine Yamal le respondió cómo mejor sabe hacerlo: con la pelota en los pies. Lideró la remontada del Barça con un ESPECTACULAR DOBLETE DE ASISTENCIAS y lo mandó a dormir.
Si Lemina no conocía mucho a Lamine Yamal, esta noche, en su cancha y con su gente, lo terminó de conocer.