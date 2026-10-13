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Yamal lo humilló de la peor forma, polémica del VAR y él rompió la mala racha en Barcelona

Barcelona sigue perfecto y consiguió su segunda victoria en la Champions League tras derrotar 1-4 al Galatasaray. Lamine Yamal se lució con un doblete de asistencias.

13 de octubre de 2026 a las 14:57
Yamal lo humilló de la peor forma, polémica del VAR y él rompió la mala racha en Barcelona
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Barcelona sigue perfecto y consiguió su segunda victoria en la Champions League tras derrotar 1-4 al Galatasaray. Lamine Yamal se lució con un doblete de asistencias.
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Mario Lemina calentó el Galatasaray - Barça en la previa diciendo que "¿Quién es Yamal? Conozco a Sané, pero no sé quién es Yamal".
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No más arrancó el juego, se encontraron en el juego y se encararon. Lamine Yamal estaba listo para enseñarle quién es.
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Así fue el encontraonazo entre Yamal y Lemina. El encuentro comenzó caliente en todos los aspectos.
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Al final del partido, Mario Lemina supo quién es Lamine Yamal.
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A pesar de la victoria culé, Barcelona comenzó perdiendo tras una contra mortal.
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Tira la contra el equipo turco tras lo de Gordon, sale Leao en velocidad, pone el centro atrás y Batrakov dispara raso, toca en Cancelo y eso despista a Joan García.

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Barcelona reclamaba un penal sobre Anthony Gordon en la jugada previa, pero el árbitro valoró que el inglés se tiró.
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Galatasary iba a marcar el segudno luego de un cabezazo de Victor Osimhen que volvía loco el estadio. La pelota la desvió Gerard Martín en el final de la jugada.
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El gol que pudo cambiarlo todo para el Galatasaray terminó anulado por esta jugada. Muchos aseguran que no es fuera de juego.
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A Barcelona poco le importó esto y Joao Cancelo ponía el 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.
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Joao Cancelo anda muy dulce con los goles y volvió a marcar para el FC Barcelona.
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El segundo gol llegaría luego de una gran asistencia de Lamine Yamal. Fermín López llegó a poner la cabeza para marcar el 1-2 en Turquía.
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Fermín López tenía 7 partidos sin marcar, pero esto se acabó ante Galatasaray.
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En el tercero, Lamine tiró una rabona que pegó en el defensa y le volvió a quedar para servirle la asistencia del tercero a Anthony Gordon.
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El inglés definía de zurda y marcaba su primer tanto para el Barcelona en la Champions League.
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Lamine Yamal dio dos asistencia en este juego, esta es la segunda y tercera. Un partidazo del joven del Barcelona.
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Karim Adeyemi entró de cambio y sumó su golito. El 1-4 del Barcelona en suelo turco para seguir invicto y perfecto en la temporada.
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En la previa del partido entre el FC Barcelona y el Galatasaray, le preguntaron a Mario Lemina a quién prefería entre Leroy Sané y Lamine Yamal. El mediocampista del cuadro turco respondió: "¿Quién es Yamal? Conozco a Sané, pero no conozco a Yamal".
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Durante el primer tiempo del encuentro, el jugador gabonés quiso provocar al 10 del FC Barcelona con un empujón y un enfrentamiento verbal. Lamine se limitó a reírse y a hacer un gesto como diciéndole que se preparara para lo que venía.
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¿Qué sucedió en el segundo tiempo? Lamine Yamal le respondió cómo mejor sabe hacerlo: con la pelota en los pies. Lideró la remontada del Barça con un ESPECTACULAR DOBLETE DE ASISTENCIAS y lo mandó a dormir.
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Si Lemina no conocía mucho a Lamine Yamal, esta noche, en su cancha y con su gente, lo terminó de conocer.
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