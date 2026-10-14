¡Dos bajas confirmadas! Así sería el 11 titular de Olimpia para medirse a Real España

¡Olimpia quiere acabar con el invicto de Real España! Así sería el 11 titular de Olimpia para medirse a la máquina este jueves en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
PORTERO: Édrick Menjívar estaría recuperado y apunta para el clásico ante Real España. "Caracol" presenta molestias y Onan Rodríguez podría ocupar su lugar.
DEFENSA: Kevin Guity es el titularísimo derecho que tiene Olimpia para encarar el clásico ante Real España.
DEFENSA: Clinton Bennett es uno de los hombres de hierro que tiene el león para encarar el clásico ante la máquina.
DEFENSA: Emanuel Hernández es uno de los jugadores infaltables que tiene Olimpia en la zona baja para medirse a Real España.
DEFENSA: Cristian Canales arrancaría en el 11 titular de Olimpia para medirse a la máquina. El ex Choloma está reemplazando al lesionado Emanue Cuello.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es el cerebro que tiene el Rey León para medirse a Real España por el primer lugar del torneo Apertura.
VOLANTE: Jack Baptiste regresaría al 11 titular de Olimpia para enfrentar al Real España por la fecha diez del torneo Apertura.
VOLANTE: José Raúl García vive un gran momento. Dio la asistencia en el triunfo de Olimpia ante el Génesis FC.
VOLANTE: Imanol Enríquez ha ganado minutos jugando como volante por izquierda ante la baja de Michaell Chirinos.
DELANTERO: Yustin Arboleda es el delantero más letal de Olimpia en el torneo Apertura de la Liga Nacional. El ariete suma cuatro goles y arrancaría como titular ante la máquina.
DELANTERO: Kilmar Peña regresaría al 11 titular de Olimpia para medirse a Real España en el clásico moderno.
OPCIONES: Edwin Lobo es otra carta importante que tiene Olimpia en la zaga defensiva.
OPCIONES: Nicolás Dibble es uno de los atacantes extranjeros disponibles del león ante Real España.
OPCIONES: Félix García es otro de los laterales derechos que tiene Olimpia en el torneo Apertura. García podría arrancar en el 11 titular.
OPCIONES: Jorge Álvarez ya está recuperado para encarar el tramo final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
OPCIONES: Bryan Cortés es una de las grandes revelaciones que ha tenido Olimpia en el actual Apertura de la Liga Nacional.
OPCIONES: Jamir Maldonado fue titular ante el Génesis FC por la fecha nueve del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
OPCIONES: Jorge Benguché ya está recuperado, pero no entraría en el 11 titular de Olimpia para medirse a Real España. Michaell Chirinos y Emanuel Cuello son bajas confirmadas ante Real España.