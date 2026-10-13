Portero de Curazao recibe histórico Record Guinness por lo que hizo en el Mundial 2026

El arquero Eloy Room finalmente recibió su certificado del Guinness World Records tras su histórica actuación en la Copa del Mundo que se disputó hace tres meses.
El Mundial United 2026 dejó historias increíbles y una de ellas fue la del experimentado portero de Curazao, Eloy Room, quien dejó su huella y hasta fue galardonado por los Record Guinness.
El guardameta completó una actuación heroica en el empate de Curazao 0-0 frente a Ecuador y fue reconocido oficialmente por el Record Guinness tras igualar la marca máxima de atajadas (16) en un mismo partido mundialista.
Eloy, de 37 años y que milita en el Miami FC de la Segunda División de Estados Unidos, sostuvo el resultado en el Kansas City Stadium durante la segunda fecha del Grupo E y permitió que el combinado caribeño sumara el primer punto de su historia en el torneo.
Room registró 16 atajadas en el empate entre Curazao y Ecuador que se disputó en el último Mundial de la FIFA, una cifra que igualó el récord de más paradas en un encuentro mundialista.
Según destacó el sitio oficial de Record Guinnes, la marca anterior pertenecía desde el 1 de julio de 2014 a Tim Howard, quien completó 16 intervenciones para Estados Unidos en el duelo ante Bélgica por los octavos de final de Brasil-2014. Aquella actuación no evitó la derrota norteamericana por 2-1 en la prórroga.
Room alcanzó esa cifra el pasado 20 de junio, en un duelo que tuvo características distintas. Curazao no solo resistió durante los 90 minutos reglamentarios, sino que además logró conservar el arco en cero frente a la 'Tricolor'.
El resultado tuvo un valor adicional para el seleccionado de la Concacaf, que se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse a una Copa Mundial.
Los números del partido expusieron la presión que afrontó Curazao en Misuri: Ecuador hizo 27 remates, 16 de ellos al arco,y controló el 75% de la posesión de la pelota, pero no pudo derribar la cabaña del guardameta.
Eloy tuvo varias intervenciones decisivas en el complemento. A los 56 minutos, por ejemplo, rechazó un cabezazo desde el área chica. Ocho minutos después, evitó el gol de Enner Valencia y mandó la pelota al córner. De ese tiro de esquina surgieron nuevas oportunidades para Ecuador y Room respondió a la altura.
El portero fue reconocido oficialmente por el Record Guinness tras igualar la marca máxima de atajadas en un mismo partido mundialista.
Luego de que la organización corrigiera el cómputo y le otorgara la placa oficial acreditando las 16 paradas, el propio arquero volcó su emoción en las redes sociales.
Tras el anuncio en la web, Room celebró el récord por medio de su cuenta oficial de Instagram: "Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré".
También vinculó la distinción con la representación de su selección: "Orgulloso de hacer historia y representar a nuestra hermosa isla de Curazao en el escenario mundial".
Cabe destacar que, si bien el título enmarcado que recibió Eloy acredita 15 atajadas, la página oficial se corrigió y elevó su registro a 16. "A la gente de Curazao, gracias por el amor y el apoyo incondicional durante todo mi camino. Este récord no es solo mío, nos pertenece a todos", expresó.
Eloy Room cerró su publicación con una referencia a los logros deportivos de Curazao: "Una isla pequeña, grandes logros. Siempre orgulloso de representar a Curazao".