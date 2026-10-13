¡Ya hay fecha de entrega! Así avanza la remodelación del Estadio Micheletti

¡A toda marcha! Condepor confirma fecha de entrega del Estadio Humberto Micheletti: así avanza la remodelación del recinto progreseño.
El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, visitó el Estadio Municipal Humberto Micheletti, en El Progreso, Yoro, para inspeccionar el desarrollo de los trabajos de infraestructura.
Durante el recorrido, el funcionario verificó los avances de la obra y el cumplimiento de las labores programadas para garantizar su pronta finalización.
La visita forma parte del seguimiento que realiza la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) a los proyectos deportivos que se ejecutan en el país.
Bajo la dirección del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, la institución mantiene su compromiso de vigilar el desarrollo de las obras y procurar que se realicen según lo previsto.
Pese a los cambios en las condiciones climáticas, la empresa constructora continúa con las labores en el recinto deportivo de la ciudad de El Progreso.
Los trabajos siguen en marcha con el objetivo de cumplir los plazos establecidos y avanzar hacia la conclusión de esta importante instalación deportiva.
De acuerdo con el compromiso asumido por la constructora, el proyecto deberá estar finalizado antes de que termine diciembre de 2026.
La meta es entregar las instalaciones a la comunidad deportiva lo antes posible, para que los habitantes de la zona puedan beneficiarse de este espacio.
El Estadio Municipal Humberto Micheletti representa un escenario importante para el fútbol y la actividad deportiva de El Progreso, Yoro.
Las autoridades deportivas buscan que los trabajos continúen sin inconvenientes y que la infraestructura quede lista dentro del período establecido.
De esta manera, CONDEPOR reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios deportivos y el desarrollo del deporte hondureño, mientras la comunidad progreseña espera la finalización de esta obra.