Cena de Gala de la Maratón LA PRENSA: llanto, recuerdos y reconocimientos

Los patrocinadores de la Maratón La Prensa engalanaron esta velada. Victoria Franco, Gerente Comercial y de Estrategia de Medios de Pago de BanpaÍs, Manuel Welchez, Gerente Corporativo Comercial de Grupo OPSA, Isabel Sabillón, Directora Comercial de PROGCARNE, Virgilio Barahona, Gerente País de Total Tools, Vivian García, Gerente de mercadeo de La Mundial, Melissa Villegas, Gerente de Marca de Gatorade y Patricia Wilson, Gerente de marca de Aguazul.