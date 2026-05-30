Cena de Gala de la Maratón LA PRENSA: llanto, recuerdos y reconocimientos

Las imágenes de la cena de Honor de la Maratón LA PRENSA que se realizó la noche del miércoles 27 de mayo.
La Maratón LA PRENSA vivió una de las noches más especiales y emotivas de su historia con su cena de gala que se realizó la noche de este miércoles en el hotel Copantl.
Como antesala a la histórica edición número 50, que se correrá el próximo 14 de junio, se celebró una elegante cena de gala para rendir homenaje a las grandes figuras que han marcado el camino del evento más emblemático del atletismo hondureño.
Entre los homenajeados destacó Hung Pacheco, fundador de la Maratón LA PRENSA y pieza fundamental para que en 1976 se realizara la primera edición oficial.
Runners y personalidades del atletismo dijeron presentes a la cena de gala de la Maratón LA PRENSA con motivo del 50 aniversario.
Fue reconocido Carlos “Randú” Rápalo, símbolo de perseverancia y amor por la carrera tras completar las 49 ediciones disputadas hasta la fecha.
"Randú" no pudo ocultar su emoción a la hora de su discurso sobre la Maratón LA PRENSA.
Melissa Villegas Paz, gerente de Marca de Gatorade, posando para el lente de Diario DIEZ luego de recibir su reconocimiento.
La gala también destacó el invaluable trabajo de Max Lemus, fotógrafo encargado de capturar desde la primera edición las imágenes más icónicas de la competencia.
De izquierda a derecha los periodistas Kelvin Coello, Mario Figueroa y Heber Betancourt.
Los patrocinadores de la Maratón La Prensa engalanaron esta velada. Victoria Franco, Gerente Comercial y de Estrategia de Medios de Pago de BanpaÍs, Manuel Welchez, Gerente Corporativo Comercial de Grupo OPSA, Isabel Sabillón, Directora Comercial de PROGCARNE, Virgilio Barahona, Gerente País de Total Tools, Vivian García, Gerente de mercadeo de La Mundial, Melissa Villegas, Gerente de Marca de Gatorade y Patricia Wilson, Gerente de marca de Aguazul.
La belleza de la mujer hondureña no podía faltar: Julia Murillo y Marisol Soto lucieron hermosas.
Victoria Franco, Gerente Comercial y de Estrategia de Medios de Pago de BanpaÍs, recibió un reconocimiento por parte de la Maratón LA PRENSA y brindó unas palabras a los presentes.
Shin Fujiyama posando con el reconocimiento recibido en la cena de Honor de la Marathón LA PRENSA.
Uno de los reconocimientos más especiales de la noche fue para Shin Fujiyama, por representar los valores humanos, solidarios y educativos que han acompañado el espíritu de la maratón a lo largo de su historia.
Se reconoció a Santiago Fonseca como atleta de todos los tiempos.