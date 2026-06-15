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CONDEPOR impulsa capacitación técnica para preservar cancha del Brevé

CONDEPOR realizó la entrega de insumos especializados para el mantenimiento del terreno de juego. Los materiales permitirán cubrir las necesidades del engramado durante los próximos meses.

15 de junio de 2026 a las 10:39
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¡Manos a la obra! Personal de Juticalpa recibió formación para cuidar el Estadio Juan Ramón Brevé, casa del Olancho FC y Juticalpa.

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Como parte del convenio suscrito entre CONDEPOR y la Alcaldía Municipal de Juticalpa, se puso en marcha una jornada de capacitación dirigida al personal encargado del cuidado del recinto deportivo. El objetivo es asegurar una correcta administración de la moderna cancha híbrida.
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La iniciativa es desarrollada por personal especializado del Estadio Nacional Chelato Uclés, quienes cuentan con amplia experiencia en el manejo y conservación de este tipo de superficies. Su conocimiento será transferido a los trabajadores municipales
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Durante las sesiones se abordan aspectos fundamentales relacionados con el mantenimiento diario del engramado.
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Además, se explican los procedimientos técnicos necesarios para preservar la calidad de la superficie de juego.
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Los expertos también brindan recomendaciones sobre el uso correcto de maquinaria especializada. Estas herramientas son esenciales para prolongar la vida útil de la grama híbrida instalada en el estadio.
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Como complemento a este proceso formativo, CONDEPOR realizó la entrega de insumos especializados para el mantenimiento del terreno de juego. Los materiales permitirán cubrir las necesidades del engramado durante los próximos meses.
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La dotación incluye productos necesarios para fortalecer la conservación de la cancha. Con ello se busca evitar el deterioro prematuro y mantener altos estándares de calidad en el recinto.
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Asimismo, la institución reiteró que continuará brindando acompañamiento técnico y asesoría especializada a la Alcaldía de Juticalpa. Esta colaboración permitirá atender cualquier necesidad relacionada con el mantenimiento del estadio.
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