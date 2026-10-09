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Dos bajas, alegría de Mira y "Camavinga" preocupa: Génesis se prepara ante Olimpia

Así entrenó el Génesis FC previo al compromiso ante Olimpia por el torneo Apertura de la Luga Nacional.

09 de octubre de 2026 a las 10:30
Dos bajas, alegría de Mira y Camavinga preocupa: Génesis se prepara ante Olimpia
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EN FOTOS: La sonrisa de Fernando Mira, las dos bajas confirmadas del Génesis FC y "Camavinga" preocupa. ¡Se viene un partidazo por GOTV, HCH y DIEZ.

 FOTOS: Kimberly Molina | Carlos Castellanos
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El Génesis FC vivió un especial entreno este viernes previo al duro compromiso ante Olimpia en el regreso del torneo Apertura.
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Los jugadores del Génesis FC fueron captados por el LENTE DIEZ que dio cobertura al entreno del conjunto perruno.
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El Génesis vs Olimpia va por las pantallas de DIARIO DIEZ, GOTV y HCH por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Denilson "Camavinga" Núñez entrenó por aparte. No llega para el Génesis vs Olimpia. Daniel Meléndez, volante mixto, también es baja.
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Previo al intenso entreno, los jugadores del Génesis FC se relajaron un rato en el engramillado del Estadio Roberto Suazo Córdova.
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Génesis vs Olimpia será transmitido este sábado, diez de octubre, a las 3 de la tarde hora de Honduras. Va por la señal de GOTV, DIEZ y HCH. Se viene un partidazo.
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Génesis FC marcha en la quinta posición de la tabla de posiciones. En el Clausura fueron la gran revelación y estuvieron a un gol de jugar su primera final.
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Júnior Lacayo es uno de los experimentados que tendrían acción ante Olimpia. El atacante podría reemplazar la baja de Camavinga Núñez.
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Fernando Mira sonríe ante el LENTE DIEZ en el Estadio Roberto Suazo Córdova.

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Denilson Núñez es uno de los jugadores importantes que tiene Génesis FC para encarar el torneo Apertura. Pero ante Olimpia será baja.

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Génesis FC es un equipo muy duro. Recordemos que una vez le endosó 6-2 a Olimpia en el Roberto Suazo Córdova.
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Júnior Lacayo y Roger Sander disputan la pelota en el entretenido entrenamiento que hicieron en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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Ronaldo Balanta es uno de los arqueros que ha sorprendido en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

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El guardián colombiano sería titular ante Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

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