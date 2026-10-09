Dos bajas, alegría de Mira y "Camavinga" preocupa: Génesis se prepara ante Olimpia

EN FOTOS: La sonrisa de Fernando Mira, las dos bajas confirmadas del Génesis FC y "Camavinga" preocupa. ¡Se viene un partidazo por GOTV, HCH y DIEZ.
El Génesis FC vivió un especial entreno este viernes previo al duro compromiso ante Olimpia en el regreso del torneo Apertura.
Los jugadores del Génesis FC fueron captados por el LENTE DIEZ que dio cobertura al entreno del conjunto perruno.
El Génesis vs Olimpia va por las pantallas de DIARIO DIEZ, GOTV y HCH por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Denilson "Camavinga" Núñez entrenó por aparte. No llega para el Génesis vs Olimpia. Daniel Meléndez, volante mixto, también es baja.
Previo al intenso entreno, los jugadores del Génesis FC se relajaron un rato en el engramillado del Estadio Roberto Suazo Córdova.
Génesis vs Olimpia será transmitido este sábado, diez de octubre, a las 3 de la tarde hora de Honduras. Va por la señal de GOTV, DIEZ y HCH. Se viene un partidazo.
Génesis FC marcha en la quinta posición de la tabla de posiciones. En el Clausura fueron la gran revelación y estuvieron a un gol de jugar su primera final.
Júnior Lacayo es uno de los experimentados que tendrían acción ante Olimpia. El atacante podría reemplazar la baja de Camavinga Núñez.
Fernando Mira sonríe ante el LENTE DIEZ en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Denilson Núñez es uno de los jugadores importantes que tiene Génesis FC para encarar el torneo Apertura. Pero ante Olimpia será baja.
Génesis FC es un equipo muy duro. Recordemos que una vez le endosó 6-2 a Olimpia en el Roberto Suazo Córdova.
Júnior Lacayo y Roger Sander disputan la pelota en el entretenido entrenamiento que hicieron en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Ronaldo Balanta es uno de los arqueros que ha sorprendido en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
El guardián colombiano sería titular ante Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Nacional.