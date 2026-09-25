Exfutbolista hondureño recae, duerme en la calle y clama por ayuda urgente

El recordado exjugador, que llegó a ganar importantes salarios durante su carrera y brilló con varios clubes, atraviesa nuevamente un duro momento tras recaer en los vicios.
Una dura situación vuelve a marcar la vida del recordado exfutbolista hondureño Alexis Duarte, quien nuevamente ha tenido que pedir ayuda ante las dificultades que atraviesa.
El exmediocampista, que en su época fue considerado uno de los jugadores destacados del fútbol catracho, hoy enfrenta una realidad muy distinta a la que vivió dentro de las canchas.
Durante la década de los 90, Duarte comenzó a construir una carrera que lo llevó a ganarse un lugar entre los futbolistas hondureños más reconocidos de su generación.
Sus primeros pasos los dio con Petrotela, pero posteriormente llegó al Platense, equipo donde empezó a destacar por sus condiciones y buenas actuaciones.
Su rendimiento le permitió dar otro salto en su carrera y en 1997 fue transferido al Marathón, en una de las operaciones más importantes de su trayectoria profesional.
En aquella época, Duarte llegó a manejar salarios elevados para el fútbol hondureño. Según relató en su momento, llegó a ganar alrededor de 70 mil lempiras mensuales.
El dinero y el reconocimiento acompañaron durante varios años al futbolista, quien todavía tenía mucho por ofrecer. Sin embargo, su carrera terminó antes de lo esperado.
Además de Platense y Marathón, defendió los colores del Vida, Deportes Savio y Real Maya, mientras que también tuvo una experiencia internacional con Suchitepéquez de Guatemala.
Finalmente, en 2004 y con apenas 30 años, Alexis Duarte decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional.
El propio exjugador ha contado en distintas ocasiones los difíciles episodios que vivió durante su lucha contra las adicciones, incluyendo un momento en el que llegó a permanecer en coma.
Sin embargo, su lucha ha sido prolongada y también ha estado marcada por recaídas. En las últimas horas, volvió a revelar públicamente la difícil situación que atraviesa.
Duarte confesó que lleva más de una semana durmiendo en las calles de Tela, Atlántida, además de reconocer que nuevamente cayó en el consumo de alcohol.
El exmediocampista también reconoció que continúa enfrentando una batalla personal y recordó que anteriormente había conseguido rehabilitarse antes de sufrir una nueva recaída.
“Ya tengo más de una semana de estar durmiendo en la calle”, confesó Alexis Duarte en una entrevista con El Canal de Televisión de Tela.
El exjugador aprovechó la entrevista para realizar un llamado a las autoridades y a personas que puedan ayudarlo a iniciar nuevamente un proceso de recuperación. “Al diputado Neto y autoridades de Tela, yo voy a responder y no les voy a fallar”, expresó.