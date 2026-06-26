Fichajes: otra baja en Olimpia, Marathón da el bombazo y Olancho saca chequera

Así se mueve el mercado de fichajes: Olimpia confirma otra baja, Marathón soltó el bombazo con un sudamericano, Potros saca la chequera y Lobos se arma.
Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Erick Puerto ya aterrizó en Bielorrusia para unirse al FC Bate Borisov. El atacante jugará seis meses en territorio europeo.
El conjunto selacio confirmó su adiós a través de las redes sociales. El atacante hondureño tendrá su primera aventura en Europa.
El CD Victoria sigue fichando: ahora anunció la contratación del asistente técnico Javier Martínez.
Ricardo Canales, exportero de Honduras en Sudáfrica, se queda como preparador de porteros del Victoria.
Raúl Martínez Sambulá será el asistente técnico del CD Victoria de La Ceiba.
El juvenil Jeffry Ramos tendría charlas avanzadas con Real España para reforzarlo en el Apertura, según reportes locales.
Jordi Franco, volante del Choloma, está en el radar del Real España para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Diego Rodríguez finalmente seguirá vistiendo los colores de Potros de Olancho para el torneo Apertura. El lateral zurdo se queda.
Víctor Ávila, volante panameño, es nuevo fichaje de Potros de Olancho para el torneo Apertura. Gran refuerzo para los potros.
Wilson Molina fue presentado como nuevo director técnico de Olancho. Potros lo anunció como reemplazo de Jhon Jairo López.
Estrella Roja, el nuevo ascendido de la Liga Nacional, renovó a su pilar Dago Durón.
Marathón dio el bombazo tras fichar al volante colombiano Yairo Moreno. El mediocampista cafetero quedó campeón con el León en la Liga MX.
Jefferson Castillo es otra de las bajas confirmadas para Olimpia de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Tal como adelantó DIEZ, Fernando Sabillón fue presentado como nuevo fichaje del Génesis PN.
Marcelo Banegas se convirtió en el nuevo portero de Lobos UPNFM, equipo que dirige Salomón Názar.
El atacante Luis Hurtado fue presentado como nuevo refuerzo de Lobos UPNFM.
Dayron Suazo se unió a las filas de Lobos UPNFM. El defensor central se une a la Manada.