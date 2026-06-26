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Fichajes: otra baja en Olimpia, Marathón da el bombazo y Olancho saca chequera

Así se mueve el mercado de fichajes del fútbol hondureño. Olimpia confirmó nueva baja.

26 de junio de 2026 a las 14:20
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Así se mueve el mercado de fichajes: Olimpia confirma otra baja, Marathón soltó el bombazo con un sudamericano, Potros saca la chequera y Lobos se arma.

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Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Erick Puerto ya aterrizó en Bielorrusia para unirse al FC Bate Borisov. El atacante jugará seis meses en territorio europeo.

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El conjunto selacio confirmó su adiós a través de las redes sociales. El atacante hondureño tendrá su primera aventura en Europa.
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El CD Victoria sigue fichando: ahora anunció la contratación del asistente técnico Javier Martínez.
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Ricardo Canales, exportero de Honduras en Sudáfrica, se queda como preparador de porteros del Victoria.
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Raúl Martínez Sambulá será el asistente técnico del CD Victoria de La Ceiba.
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El juvenil Jeffry Ramos tendría charlas avanzadas con Real España para reforzarlo en el Apertura, según reportes locales.
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Jordi Franco, volante del Choloma, está en el radar del Real España para el torneo Apertura de la Liga Nacional.

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Diego Rodríguez finalmente seguirá vistiendo los colores de Potros de Olancho para el torneo Apertura. El lateral zurdo se queda.
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Víctor Ávila, volante panameño, es nuevo fichaje de Potros de Olancho para el torneo Apertura. Gran refuerzo para los potros.
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Wilson Molina fue presentado como nuevo director técnico de Olancho. Potros lo anunció como reemplazo de Jhon Jairo López.
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Estrella Roja, el nuevo ascendido de la Liga Nacional, renovó a su pilar Dago Durón.
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Marathón dio el bombazo tras fichar al volante colombiano Yairo Moreno. El mediocampista cafetero quedó campeón con el León en la Liga MX.
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Jefferson Castillo es otra de las bajas confirmadas para Olimpia de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Tal como adelantó DIEZ, Fernando Sabillón fue presentado como nuevo fichaje del Génesis PN.
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Marcelo Banegas se convirtió en el nuevo portero de Lobos UPNFM, equipo que dirige Salomón Názar.

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El atacante Luis Hurtado fue presentado como nuevo refuerzo de Lobos UPNFM.
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Dayron Suazo se unió a las filas de Lobos UPNFM. El defensor central se une a la Manada.
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