Keyrol Figueroa a todo pulmón: las otras fotos que no viste del Honduras-Argentina

LAS OTRAS FOTOS QUE NO VISTE: Enfado de Luis Palma y José Francisco Molina. Keyrol Figueroa a todo pulmón y su debut con la Bicolor.
¡Qué bonita fiesta! Honduras y Argentina se midieron el Kyle Field de Texas, donde la Bicolor perdió dos a cero ante los sudamericanos.
Maynor Figueroa estuvo presente en las graderías para observar a sus hijos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
Keyrol Figueroa dio la nota del sábado. El hondureño cantó a todo pulmón el Himno Nacional de Honduras.
El atacante de la Bicolor debutó con La H, y usó el dorsal 24. Keyrol ingresó en lugar de Jorge Benguché.
Los futbolista estuvo bien marcado por la zona baja Argentina. La H no pudo gravitar en la zona más importante del campo.
Luis Palma volvió a usar el dorsal diez con La H. No tuvo el mejor de las participaciones.
Enfados y broncas rodearon al atacante hondureño que no pudo brillar tal como lo había hecho ante Perú.
José Francisco Molina también mostró su enfado en un partido donde la Bicolor fue borrado totalmente.
Luis Palma no descolló ante los argentinos. La Bicolor suma un empate y una derrota bajo el mando de José Molina.
La Selección de Honduras apenas remató dos veces a la portería de Musso. Un encuentro para el olvido.
Dereck Moncada tampoco brilló en el Honduras vs Argentina. Aquí es marcado por Nicolás Tagliafico.
Keyrol Figueroa arrancó en el banquillo de suplentes de la Bicolor Hondureña.
El Lente DIEZ le dio seguimiento al debut del atacante hondureño Keyrol Figueroa.
David Ruiz, José Aguilera y Keyrol Figueroa entonando el Himno Nacional de Honduras.
Keyrol Figueroa cerró los ojos y entonó a todo pulmón el Himno Nacional de Honduras.