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Keyrol Figueroa a todo pulmón: las otras fotos que no viste del Honduras-Argentina

Las otras postales que no viste en el amistoso que Honduras perdió ante Argentina.

07 de junio de 2026 a las 10:13
Keyrol Figueroa a todo pulmón: las otras fotos que no viste del Honduras-Argentina
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LAS OTRAS FOTOS QUE NO VISTE: Enfado de Luis Palma y José Francisco Molina. Keyrol Figueroa a todo pulmón y su debut con la Bicolor.

FOTOS: Carlos Pérez | Mauricio Ayala.
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¡Qué bonita fiesta! Honduras y Argentina se midieron el Kyle Field de Texas, donde la Bicolor perdió dos a cero ante los sudamericanos.

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Maynor Figueroa estuvo presente en las graderías para observar a sus hijos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.

 FOTOS: Carlos Pérez | Mauricio Ayala.
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Keyrol Figueroa dio la nota del sábado. El hondureño cantó a todo pulmón el Himno Nacional de Honduras.

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El atacante de la Bicolor debutó con La H, y usó el dorsal 24. Keyrol ingresó en lugar de Jorge Benguché.

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Los futbolista estuvo bien marcado por la zona baja Argentina. La H no pudo gravitar en la zona más importante del campo.

 FOTOS: Carlos Pérez | Mauricio Ayala.
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Luis Palma volvió a usar el dorsal diez con La H. No tuvo el mejor de las participaciones.

 FOTOS: Carlos Pérez | Mauricio Ayala.
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Enfados y broncas rodearon al atacante hondureño que no pudo brillar tal como lo había hecho ante Perú.

 FOTOS: Carlos Pérez | Mauricio Ayala.
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José Francisco Molina también mostró su enfado en un partido donde la Bicolor fue borrado totalmente.

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Luis Palma no descolló ante los argentinos. La Bicolor suma un empate y una derrota bajo el mando de José Molina.

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La Selección de Honduras apenas remató dos veces a la portería de Musso. Un encuentro para el olvido.

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Dereck Moncada tampoco brilló en el Honduras vs Argentina. Aquí es marcado por Nicolás Tagliafico.

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Keyrol Figueroa arrancó en el banquillo de suplentes de la Bicolor Hondureña.

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El Lente DIEZ le dio seguimiento al debut del atacante hondureño Keyrol Figueroa.

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David Ruiz, José Aguilera y Keyrol Figueroa entonando el Himno Nacional de Honduras.

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Keyrol Figueroa cerró los ojos y entonó a todo pulmón el Himno Nacional de Honduras.

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