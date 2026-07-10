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Siete fichajes y seis bajas: Así se arma Marathón para la Copa Centroamericana

Así se arma Marathón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura de la Liga Nacional.

10 de julio de 2026 a las 13:33
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Así se armó el CD Marathón para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Aquí te contamos los detalles.

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PORTERO: Jonathan Rougier es el portero titular del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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PORTERO: César Samudio sigue en la escuadra verdolaga, aunque podría dejar el club antes del inicio de la temporada. Tiene ofertas.
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FICHAJE: El defensor Jonathan Paz es una de las altas confirmadas por el cuadro sampedrano. Llegó procedente del Génesis PN.

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DEFENSA: Kenny Bodden renovó su contrato con el CD Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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DEFENSA: Henry Figueroa es otro de los zagueros importantes que tiene Marathón en la zona baja para el Apertura y la Copa Centroamericana.
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DEFENSA: José Aguilera es uno de los pilares en la banda izquierda del conjunto sampedrano.
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DEFENSA: Javier Rivera es uno de los defensas más importantes que tiene Marathón en la zona baja.

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FICHAJE: Natanael Agurcia fichó por Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Llega como lateral derecho.
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DEFENSA: Javier Arriaga está recuperado y listo para encarar el Apertura y la Copa Centroamericana.

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VOLANTE: El argentino Brian Farioli renovó con el verde y será uno de los protagonistas de la nueva temporada.

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VOLANTE: Damín Ramírez es uno de los capitanes titulares que tiene el verde para la siguiente temporada.

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VOLANTE: Carlos Pérez sumará su segundo certamen con Marathón. Ya tiene un subcampeonato en su palmarés.
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VOLANTE: Ante la terrible lesión de Francisco Martínez, Tomás Sorto tendrá más oportunidad en la zona de volantes.
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VOLANTE: Isaac Castillo quiere mantener el nivel con el que terminó el torneo Clausura de la Liga Nacional.
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FICHAJE: Alberth Elis es otro de los atacantes que se sumó a las altas de Marathón de cara a la Copa Centroamericana.

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ATACANTE: Cristian Sacaza está teniendo un gran arranque de pretemporada en los partidos amistosos. Es otro de los jugadores importantes en el ataque que tiene el cuadro verdolaga.
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ATACANTE: Odín Ramos es otra de las alternativas que tiene Marathón para la siguiente temporada.
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FICHAJE: El volante creativo es uno de los flamantes fichajes verdolagas. Quedó campeón de Liga MX y Concacaf con el León.
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FICHAJE: Yeison Mejía firmó con el conjunto sampedrano para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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DELANTERO: Nicolás Messiniti sigue en el CD Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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FICHAJE: Nayrobi Vargas, procedente de las reservas del Mainz de Alemania, se sumó a las altas de Marathón.
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LESIONADO: Francisco Martínez fue diagnosticado con una lesión de ligamento cruzado, por lo que se pierde todo el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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LESIONADO: Alexy Vega sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles. El mediocampista del Marathón se lesionó solo durante el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura (mayo de 2026) frente al Motagua, lo que requirió cirugía. Se pierde toda la temporada.
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FICHAJE: Marathón confirmó el fichaje del entrenador argentino Silvio Rudman.
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BAJA: Maylor Núñez fue una de las primeras bajas confirmadas del Marathón para el torneo Apertura.
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BAJA: DIARIO DIEZ conoció que André Orellana y el Marathón llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato.
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BAJA: Bryan Moya también llegó a un acuerdo para no seguir en la plantilla verdolaga.
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BAJA: Samuel Elvir regresó a Lobos UPNFM para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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BAJA: Axel Alvarado se convirtió en baja oficial. Marathón lo prestó al Choloma. Otra baja es Enzo Torres.
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