Platense sigue sin poder ganar con Tilguath al mando y empató este domingo sin goles frente al Choloma. Welcome y Solano fallaron cuando el equipo más los necesitaba.
Platense recibió esta tarde al Choloma en el Estadio Excélsior por la penútima jornada del Apertura 2026, un partido que parecía representar el primer triunfo de Reynaldo Tilguath como entrenador de los escualos por las oportunidades que tuvo su escuadra.
Pese a todos los problemas que vivió el club durante este campeonato, la afición de Puerto Cortés sigue acompañando al 'Tiburón' en sus compromisos.
Lindas aficionadas de Platense adornaron las graderías del Excélsior, esperando el deseado triunfo de su equipo que al final no pudo ser.
Tilguath y su asistente Marlon Peña no han logrado revertir la situación de Platense en este tramo final del torneo, aunque ya no tienen posibilidades de pelear por avanzar a la liguilla.
La primera mitad fue muy disputada en el centro del campo y terminó sin incidencias mayores. Edwin Solani Solano fue el futbolista más insistente del cuadro porteño.
Cuando estábamos por irnos al descanso, concretamente en el minuto 39, Georgie Welcome tuvo la oportunidad más clara para abrir el marcador. Sin embargo, el veterano delantero falló de manera increíble.
Solani Solano se fue en velocidad por la banda derecha y luego metió un centro al corazón del área, donde Welcome estaba completamente solo para definir, pero su remate se fue por encima de la cabaña cholomeña.
Welcome, de 41 años, erró un gol cantado. El guardameta Mariano Pineda estaba desubicado en su portería, pero afortunadamente para su equipo el '12' platensista remató a la nuebes.
Recién cuando iniciaba la parte complementaria, el conjunto local tuvo otra gran chance desde el punto penal. El árbitro Luis Mejía cobró una infracción de Kevin Álvarez sobre Solano dentro del área tras un córner, y lo corroboró en el FVS.
Sin embargo, Mariano Pineda evitó la caída de su cabaña al detenerle el lanzamiento a Solano. El atacante de Platense ejecutó al palo izquierdo y el arquero de Choloma, con pasado escualo, estuvo impecable.
El lamento de Solano luego de fallar el penal. Cabe mencionar que solamente lleva un tanto en el Apertura 2026.
Solo un par de minutos después de errar la pena máxima, Tilguath decidió sacar a Welcome y darle entrada a Jaison Arriola. Pero las modificaciones no cambiaron el ritmo del juego ni modificaron un tablero que acabó 0-0.
Con este resultado, Platense se mantiene en el penúltimo lugar de la clasificación con tan solo 9 unidades y cerrará el torneo visitando al Independiente.
Por su parte, el Choloma se sitúa en la novena plaza con 15 unidades y jugará la última fecha de local frente a Real España.
Tanto Platense como Choloma ya quedaron fuera de la siguiente fase del campeonato. Fue todo para ambos equipos que solo deben cumplir con la última jornada.