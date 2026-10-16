Real Madrid cierra una renovación galáctica hasta 2031: detalles del acuerdo total

Real Madrid asegura a una de sus grandes figuras hasta 2031 con una renovación que incluye una importante mejora salarial y un acuerdo total, solo a falta de oficialización, según Diario AS.
Jude Bellingham seguirá ligado al Real Madrid durante varios años más. Según informó José Félix Díaz en el diario AS, el futbolista inglés ya tiene acordada la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2031. El acuerdo está cerrado y solo falta la oficialidad.
El nuevo vínculo amplía dos temporadas el contrato que firmó cuando llegó al club blanco en el verano de 2023. En aquel momento, el mediocampista procedente del Borussia Dortmund se comprometió con el Real Madrid hasta junio de 2029, pero ahora su continuidad se extenderá hasta 2031.
La renovación también contempla una mejora salarial para el internacional inglés. De acuerdo con la información de AS, Bellingham recibirá un aumento importante en sus emolumentos, en reconocimiento a su rendimiento, su influencia dentro del equipo y el peso que ha adquirido desde su llegada al Santiago Bernabéu.
El nuevo contrato situará al inglés en el escalón salarial más alto de la plantilla madridista. Bellingham ya figuraba entre los jugadores mejor remunerados del equipo, por detrás de Kylian Mbappé y Vinicius Jr., pero sus nuevas condiciones económicas reflejarán la relevancia que tiene para el proyecto deportivo.
Las conversaciones entre el Real Madrid y el entorno del futbolista comenzaron durante la parte final de la temporada pasada. Según AS, el entendimiento fue pleno desde los primeros contactos, con voluntad de ambas partes para prolongar una relación que ha resultado satisfactoria desde que el jugador aterrizó en España.
La entidad madridista quería dejar asegurado el futuro de una de sus principales figuras antes de que surgieran posibles movimientos en el mercado de fichajes del verano. La intención era transmitirle confianza al futbolista y reconocer su importancia con una ampliación contractual que garantizara su permanencia a largo plazo.
Bellingham, por su parte, se siente cada vez más identificado con el Real Madrid y con su vida en la capital española. Su compromiso con el club y su conexión con la afición del Santiago Bernabéu han sido factores importantes en unas negociaciones que avanzaron sin grandes obstáculos.
Desde su llegada en 2023, el inglés ha demostrado que puede ser un futbolista diferencial. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos, aportar goles y generar juego le permitió convertirse rápidamente en una de las figuras del equipo y en un referente dentro de una plantilla repleta de estrellas.
El Real Madrid también busca que Bellingham asuma un papel de liderazgo cada vez mayor en el vestuario. La salida progresiva de referentes históricos como Toni Kroos y Luka Modric, junto con el relevo generacional de otros pesos pesados, abre espacio para que el inglés se consolide como una de las voces principales del grupo.
El mediocampista también ha conseguido recuperar sensaciones después de atravesar problemas físicos que afectaron su rendimiento. Las molestias en el hombro terminaron llevándolo al quirófano, aunque el jugador retrasó la intervención para continuar ayudando al Real Madrid durante una etapa complicada de la temporada.
Esa decisión tuvo consecuencias en su rendimiento sobre el terreno de juego. Sin embargo, una vez superados los problemas físicos, Bellingham fue recuperando su mejor versión durante el tramo final de la campaña pasada. Su evolución posterior confirmó la importancia de contar con él en plenitud de condiciones.
El Mundial también sirvió como escenario para confirmar esa mejoría futbolística. El inglés volvió a mostrar recursos físicos y técnicos que lo convierten en un jugador determinante, reforzando la confianza del Real Madrid en su capacidad para seguir siendo una pieza central del proyecto durante los próximos años.
Otro factor importante ha sido su posición dentro del sistema de juego. Con José Mourinho al mando, Bellingham ha recuperado una función en la que se siente cómodo, con libertad de movimientos por detrás de Kylian Mbappé. Ese rol le permite aprovechar su llegada al área y participar en la creación ofensiva.
Su influencia, sin embargo, no se limita al ataque. El inglés también destaca por su trabajo defensivo, su intensidad para presionar y su capacidad para ayudar en la recuperación del balón. Esa combinación de cualidades aumenta su valor dentro de un fútbol que exige compromiso en todas las fases del juego.
Con el acuerdo alcanzado hasta junio de 2031, el Real Madrid busca asegurar la continuidad de uno de sus grandes referentes de presente y futuro. Según la información publicada por José Félix Díaz en AS, la renovación está pactada y únicamente resta el anuncio oficial para confirmar la ampliación y las nuevas condiciones económicas.