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¿Y los fichajes? Olimpia inició pretemporada con caras nuevas pensando en Concacaf

El Olimpia inició pretemporada con apenas algunos fichajes después de la barrida que hizo en el pasado campeonato; pero dos legionarios se sumaron a los trabajos

23 de junio de 2026 a las 09:49
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El Rey de Copas inició pretemporada con algunas novedades para comenzar a prepararse de cara al enorme semestre que le espera donde competirá en el torneo Apertura con nuevo formato y la Copa Centroamericana de Concacaf.

 Fotos: cortesía Club Olimpia
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Los jugadores llegaron puntuales a la cita en la sede del viejo León, principalmente los extranjeros como el defensor Emanuel Hernández, uno de los que destacó en el campeonato pasado.
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El seleccionado hondureño, Clinton Bennett, presente en la práctica; al fondo se observa el reciente fichaje que llegó del Olimpia, Cristhian Canales.
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El delantero Jorge El Toro Benguché, uno de los cuestionados delanteros del albo, no baja los brazos y se esfuerza por convertir esas críticas en alegrías, pues será el líder en la ofensiva tras la salida de Jerry Bengtson.
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El lateral derecho Kevin Güity, es uno de los que será estelar en este campeonato como lo ha venido haciendo en ediciones pasadas.
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El defensor Cristhian Canales, quien llegó procedente del CD Choloma, es uno de los nuevos fichajes que tendrá el viejo léon. Llega para fortalecer la zona baja, una de las que sufrió en el pasado certamen.
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El defensor Emanuel Cuello, es otro de los refuerzos que ha hecho Olimpia para este campeonato y ya comienza a ponerse a tono bajo el mando del técnico Eduardo Espinel.
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Edwin Rodríguez ha quedado como uno de los pocos jugadores de la cantera tras la salida de José Mario Pinto, uno de los cuatro fantástico.
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El delantero Dereck Moncada quien fichó recientemente con el FC Lugano de la primera división de Suiza, se pone a tono en Olimpia antes de viajar a Europa.
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El delantero Romell Quioto, también se entrena con Olimpia esperando volver a Arabia Saudita luego de conseguir el ascenso a la primera división con el Al Faisaly.
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El entrenador olimpista, Eduardo Espinel, regresó con una sonrisa para buscar un nuevo título tras irse en blanco en el semestre anterior.
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Osvaldo Carro, asistente técnico de Eduardo Espinel, observa atentamente los trabajos de entrenamiento del equipo en su primer día de trabajo.
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El cuerpo técnico del Olimpia está armando una plantilla con jugadores jóvenes que buscan competir en los dos frentes que tienen.
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El preparador de porteros del león, el peruano Sergio López, también está listo para poner a tono a los guardametas merengues, Edrick Menjívar y Onán Rodríguez.
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Los olimpistas trabajan a todo vapor ya que las competencias en CONCACAF inician el 27 de julio y el torneo Apertura de Honduras el 31 del mismo mes.
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El delantero Kilmar Peña ha sido el último fichaje que ha sumado el Olimpia para el próximo campeonato.
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