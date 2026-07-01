FICHAJES: Legionario entrena con club de segunda y Motagua en problemas

Conocé los últimos movimientos del mercado de fichajes del fútbol hondureño.
Jeffry Miranda - El extremo izquierdo hondureño ya se sumó a los trabajos de entrenamiento del Motagua.
Kevin Álvarez - El lateral derecho hondureño, que desplomó su carrera deportiva, busca rehacerse de la mano de Héctor Vargas y entrena con el CD Choloma a la espera de una oportunidad.
Anfronit Tatum - El Real España y el Águila de El Salvador han acordado un préstamo de un año por el recio defensor central hondureño.
Leonardo Posadas - El mediocampista de madre hondureña deja atrás su etapa en el Hamburgo SV II para dar el salto al fútbol profesional alemán, tras firmar con el TSV Havelse, equipo que competirá en la 3. Liga durante la temporada 2026-27.
Carlos Argueta - El futbolista ya está entrenándose a todo vapor con el Marathón a falta de su confirmación de fichaje.
Romell Quioto - El atacante hondureño podría no continuar con el Al Faisaly y podría cambiar de club. El AlUla FC lo desea en sus filas.
Julián Glavocic - El argentino ha llegado a Honduras para ser nuevo fichaje del UPNFM de la Liga Nacional.
Daniel Carter Bodden - Tras su mal año con Platense, el ariete llega a los lobos de la UPNFM para tratar de volver a la senda de los goles.
Moisés Rodríguez - El zurdo dejó Platense y ahora se enfundó en los colores de la UPNFM.
Erick Puerto - Bate Borisov de Bielorrusia ya tiene en sus filas al hondureño ex Platense, quien espera convencer a base de goles.
Deiby Flores - El legionario hondureño se entrena con el Plaestino de la segunda división a la espera de viajar para sumarse al Petro Luanda de Angola.
Aloísio Pires Alves - El DT brasileño fue presentado como nuevo timonel del Juticalpa FC de la Liga Nacional.
Elison Rivas - El defensor izquierdo hondureño fue presentado por el FC Déifferdeng 03 de Luxemburgo.
Dereck Moncada - El atacante hondureño se sumó a los entrenamientos del Lugano de Suiza.
Hesller Diaz - Palestino ha sido el destino final del excapitán del CD Choloma. Vuelve a segunda división, donde estuvo justamente con los maquileros.
Cléver Portillo - Motagua aún no logra un acuerdo ecnómico con el futbolista que finaliza convenio en diciembre del 2026. Ante eso, Olimpia lo sondea por debajo de la mesa y al jugador no le ha desagradado.