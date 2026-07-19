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Camerinos al descubierto antes de la final, marea roja de España y Honduras sorprende

Así se vive el ambiente en la previa de la gran final del Mundial entre España vs Argentina.

19 de julio de 2026 a las 10:40
Camerinos al descubierto antes de la final, marea roja de España y Honduras sorprende
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¡Tremendo ambientazo! Así se vive la tremenda fiesta en la previa del Argentina vs España desde Nueva York, Estados Unidos.

FOTOS: EFE | EDUARDO SOLANO
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La Selección de Argentina jugará con el uniforme local en la gran final de la Copa del Mundo.

 Adidas / EFE
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La tremenda marea roja que se está viviendo en las calles de Nueva York previo a la gran final del Mundial.

 Lavandeira Jr. / EFE
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Lamine Yamal es la gran estrella a seguir en la Selección de España para la Copa del Mundo.

Adidas / EFE
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Los medios de la prensa deportiva hicieron una enorme fila para poder ingresar al MetLife Stadium.

 Alberto News
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Nuestro corresponsal Eduardo Solano captó las mejores impresiones en la previa de la final de la Copa del Mundo.
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El Torero se hizo presente en el MeLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
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Los aficionados argentinos pusieron el ambiente afuera del MetLife Stadium de Nueva Yor, Estados Unidos.
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La hinchada española quiere celebrar su segunda Copa del Mundo en United, el Mundial de Norteamérica.
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La bandera de Honduras se hizo presente en la gran de la Copa del Mundo.
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España y Argentina se miden a la 1 de la tarde hora de Honduras en el MetLife Stadium de Nueva York.
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Los cara pintadas argentinos viven con todo la previa de la gran final de la Copa del Mundo.
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Los españoles sí que saben ponerle el ambiente a una gran final de Copa del Mundo.
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Los españoles se vistieron de gala afuera del MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
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Aficionados argentinos animan previo al inicio de la final del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de España y Argentina este domingo, en el estadio Nueva York Nueva Jersey.
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