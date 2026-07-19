Camerinos al descubierto antes de la final, marea roja de España y Honduras sorprende

¡Tremendo ambientazo! Así se vive la tremenda fiesta en la previa del Argentina vs España desde Nueva York, Estados Unidos.
La Selección de Argentina jugará con el uniforme local en la gran final de la Copa del Mundo.
La tremenda marea roja que se está viviendo en las calles de Nueva York previo a la gran final del Mundial.
Lamine Yamal es la gran estrella a seguir en la Selección de España para la Copa del Mundo.
Los medios de la prensa deportiva hicieron una enorme fila para poder ingresar al MetLife Stadium.
Nuestro corresponsal Eduardo Solano captó las mejores impresiones en la previa de la final de la Copa del Mundo.
El Torero se hizo presente en el MeLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
Los aficionados argentinos pusieron el ambiente afuera del MetLife Stadium de Nueva Yor, Estados Unidos.
La hinchada española quiere celebrar su segunda Copa del Mundo en United, el Mundial de Norteamérica.
La bandera de Honduras se hizo presente en la gran de la Copa del Mundo.
España y Argentina se miden a la 1 de la tarde hora de Honduras en el MetLife Stadium de Nueva York.
Los cara pintadas argentinos viven con todo la previa de la gran final de la Copa del Mundo.
Los españoles sí que saben ponerle el ambiente a una gran final de Copa del Mundo.
Los españoles se vistieron de gala afuera del MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.
Aficionados argentinos animan previo al inicio de la final del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de España y Argentina este domingo, en el estadio Nueva York Nueva Jersey.