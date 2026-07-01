CR7 y las grandes figuras con las que Cabo Verde hubiese jugado ante Argentina y Messi

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de las grandes figuras que pudieron haber jugado con Cabo Verde el Mundial 2026 y enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final.
Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. En su primera participación en una Copa del Mundo, los Tiburones Azules hicieron historia al clasificar a los dieciseisavos de final, donde tendrán el enorme reto de enfrentarse a Argentina.
Más allá de su inesperada campaña, la selección africana también ha llamado la atención por un dato que pocos conocían: si varias figuras del fútbol mundial hubieran representado el país de sus raíces familiares, Cabo Verde habría contado con una de las plantillas más llamativas del torneo.
El nombre que encabeza esa lista es Cristiano Ronaldo. El capitán de Portugal tiene un vínculo directo con Cabo Verde, ya que su bisabuela paterna era originaria de la isla de São Vicente, lo que alimenta la curiosidad sobre el equipo que el combinado africano pudo haber formado.
Aunque Cristiano eligió defender a Portugal, no es el único futbolista con ascendencia caboverdiana que brilló con la selección lusa. De hecho, varios jugadores importantes de Portugal tienen raíces en el archipiélago africano.
Uno de ellos es Nuno Mendes. El lateral izquierdo del Paris Saint-Germain nació en Portugal, pero sus dos padres son de nacionalidad caboverdiana, por lo que también tenía la posibilidad de representar a los Tiburones Azules.
Otro caso muy conocido es el de Nani. El exjugador del Manchester United y campeón de la Eurocopa 2016 nació en Praia, capital de Cabo Verde, antes de trasladarse a Portugal, donde desarrolló toda su carrera y terminó vistiendo la camiseta de la selección portuguesa.
La historia se repite con Gelson Martins. El veloz extremo también nació en Praia y optó por representar a Portugal, selección con la que conquistó la UEFA Nations League en 2019.
En defensa también aparece Rolando. El exzaguero, con paso por clubes como Porto, Napoli y Milan, nació en São Vicente y siempre mostró un fuerte orgullo por sus raíces caboverdianas. En 2011, tras ganar la Europa League con el Porto, celebró desplegando la bandera de Cabo Verde sobre el terreno de juego.
Uno de ellos es Patrick Vieira. El histórico mediocampista francés, campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa 2000, nació en Senegal, pero posee profundas raíces caboverdianas por parte de su madre.
También figura Henrik Larsson. El legendario delantero sueco, autor de 37 goles con su selección, podía representar a Cabo Verde debido a que su padre nació en el archipiélago.
Si todos estos futbolistas hubieran elegido defender a Cabo Verde, el combinado africano habría presentado una selección con figuras reconocidas en las principales ligas del mundo y con experiencia en los torneos más importantes del planeta.
Ese equipo ideal tendría a Vozinha en la portería; una defensa integrada por Semedo, Rolando, Veiga y Nuno Mendes; un mediocampo con Nani, Gelson Martins, Kevin Pina y Deroy Duarte; mientras que el ataque estaría comandado por Ryan Mendes y Cristiano Ronaldo.
Aunque esa selección solo existe en el papel, el presente de Cabo Verde demuestra que el país africano también puede competir con sus propios futbolistas.
En su estreno mundialista ya hizo historia al avanzar a la fase eliminatoria y ahora buscará seguir sorprendiendo cuando enfrente a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El partido entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio a las 4 de la tarde (hora de Honduras y México) y el ganador de esta llave tendrá que enfrentar al que clasifique entre Australia y Egipto.