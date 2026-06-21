Dormía en las calles y opacó a CR7: quién es Alireza Beiranvand, portero de Irán

Hizo la tapada del Mundial 2026: te presentamos la increíble historia de Alireza Beiranvand, portero de Irán que opacó a Cristiano Ronaldo y amargó a Bélgica este domingo
La vida de Alireza Beiranvand es una de esas historias que parecen sacadas de una película y siempre será recordada en todos los mundiales.
Antes de convertirse en el guardameta titular de Irán y disputar Copas del Mundo, tuvo que enfrentar una dura realidad marcada por la pobreza, los sacrificios y la vida en las calles. Hoy, a sus 33 años, se prepara para participar en su tercer Mundial consecutivo.
Nacido el 21 de septiembre de 1992 en Sarab-e Yas, una localidad de la provincia iraní de Lorestán, Beiranvand creció en una familia perteneciente a la etnia lak.
Durante su infancia llevó una vida nómada junto a sus padres, quienes se dedicaban al pastoreo y se desplazaban constantemente por distintas regiones del suroeste del país.
Siguiendo las costumbres familiares, desde muy pequeño colaboró en el cuidado del ganado. Sin embargo, mientras cumplía con esas responsabilidades, desarrolló una pasión que terminaría cambiando su destino: el fútbol. Cada oportunidad libre la aprovechaba para jugar con un balón, aunque su padre no veía con buenos ojos esa decisión.
Su vida dio un giro durante la adolescencia. Cuando su familia decidió establecerse de manera permanente, Beiranvand tomó una decisión arriesgada: abandonar su hogar para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.
Con dinero prestado compró un boleto hacia Teherán, convencido de que en la capital tendría más posibilidades de triunfar. La aventura estuvo lejos de ser sencilla. En Teherán conoció al entrenador Hossein Feiz, quien le ofreció realizar una prueba para ingresar a su equipo.
Sin embargo, el joven no disponía de los recursos económicos que le exigían ni tenía un lugar donde vivir. Durante ese periodo tuvo que pasar noches enteras durmiendo en las calles e incluso en los alrededores de las instalaciones deportivas.
Uno de los episodios más recordados de aquellos años ocurrió cuando despertó una mañana y encontró varias monedas a su alrededor. Los transeúntes las habían dejado pensando que se trataba de una persona sin hogar que pedía limosna.
Con el tiempo, Feiz decidió darle una oportunidad sin exigirle el pago inicial y además consiguió que el capitán del equipo le ofreciera alojamiento. A partir de entonces, Beiranvand comenzó a combinar los entrenamientos con diversos trabajos temporales para sobrevivir.
Se desempeñó como lavacoches, trabajó en restaurantes de comida rápida y también ejerció labores de limpieza en las calles. Su perseverancia finalmente encontró recompensa cuando el Naft Teherán le abrió las puertas del profesionalismo.
Aunque en un momento fue apartado del club tras acudir a pruebas con otro equipo sin autorización, la institución volvió a confiar en él y le permitió debutar oficialmente en 2011.
A partir de entonces construyó una carrera destacada que lo llevó a defender los colores del Persépolis, además de vivir experiencias en Europa con el Royal Amberes de Bélgica y el Boavista de Portugal. Desde 2024 milita en el Tractor, uno de los clubes más importantes de Irán.
Opacó a Cristiano Ronaldo: Con la selección nacional también ha dejado huella, especialmente en el Mundial de Rusia 2018, donde protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera al detener un penalti a Cristiano Ronaldo en el empate 1-1 frente a Portugal durante la fase de grupos.
Su nombre también figura en los libros de récords. El 11 de octubre de 2016 estableció una marca Guinness al realizar el saque de manos más largo registrado en un partido de fútbol, enviando el balón a una distancia superior a los 61 metros.
Tres años después volvió a romper un récord Guinness al conseguir el despeje con el pie más largo documentado, superando los 78 metros.
Este domingo el portero se robó todas las portadas de los diarios tras ser la estrella de Irán en el empate histórico ante Bélgica y que tiene soñando a su selección de clasificarse a los 16v0s de final.
El portero iraní Alireza Beiranvand realizó la mejor tapada hasta ahora del Mundial 2026 en el duelo contra Bélgica. Así fue el tapadón del portero iraní Alireza Beiranvand al disparo de Maxim De Cuyper. La parada del Mundial.
Esa tapada y todas las demás que hizo en el encuentro hicieron que Alireza Beiranvand se quedará con el MVP del partido ante Bélgica.