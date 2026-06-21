CONDEPOR y la FFH fortalecen alianzas para impulsar el fútbol formativo

¡Qué buenísima noticia! Condepor y la Federación de Fútbol de Honduras fortalecieron alianzas con el objetivo de mejor el fútbol formativo hondureño.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) dieron un importante paso hacia el fortalecimiento del fútbol formativo en el país mediante un acercamiento institucional orientado al desarrollo de nuevos talentos.
Esta iniciativa forma parte de la visión estratégica impulsada por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, quien ha priorizado el fortalecimiento de los semilleros deportivos como base para el crecimiento del deporte nacional.
Con el objetivo de avanzar en esta meta, el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, encabezó una visita técnica junto a un equipo especializado de CONDEPOR a distintas zonas del país.
La jornada incluyó recorridos por Choluteca y San Pedro Sula, donde se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras para analizar proyectos de desarrollo deportivo.
Durante estos encuentros se intercambiaron ideas y propuestas enfocadas en mejorar las condiciones para la formación de jóvenes futbolistas en diferentes regiones del territorio nacional.
Entre ellas destacó la inspección realizada en el Estadio Sergio Amaya, un recinto que cumple una función importante en el desarrollo del fútbol regional y de las categorías menores.
La visita permitió efectuar un levantamiento técnico detallado con el propósito de identificar necesidades y planificar futuras intervenciones para modernizar el inmueble.
Actualmente, el estadio es utilizado por ligas menores, academias deportivas, semilleros y torneos locales y regionales, convirtiéndose en un punto de referencia para cientos de jóvenes.
Este tipo de acciones reflejan el compromiso de CONDEPOR y la FFH de trabajar de manera coordinada para fortalecer la estructura del fútbol hondureño desde sus bases.