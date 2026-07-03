¡Guerra de Memes! Los mexicanos y su creatividad comparándose con los ingleses

Los mexicanos y su compartiva con Inglaterra en esta imperdible guerra de memes está dando de qué hablar en redes sociales por la creatividad. Desde Don Ramón comparado con Mister Bean y Cantinflas y el Agente 007.
El romanticismo en México con los aztecas y la imperdible obra del dramaturgo, William Shakespeare; Romeo y Julieta.
Este es impresionante; si los ingleses tiene a la “Dama de Hierro”, los mexicanos a su presidenta.
Dos cómicos imperdibles, por el lado mexicano está el Chavo del Ocho y los británicos con Mister Bean.
Hasta en la música, Luis Miguel del lado mexicano y los británicos con sus grandes estrellas como el artista Harry Styles.
Si los británicos tienen a Emma Watson es conocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, los mexicanos presumen a Belinda.
Otro duelo es el de Juan Gabriel por los mexicanos y Jhon Lennon por Inglaterra. Una imagen creada con IA.
Juan Gabriel es un símbolo de los mexicanos y los ingleses tienen a Freddy Mércury, el icónico vocalista de la banda británica Queen.
Si Inglaterra presume a Los Beattles, los mexicanos tienen a los Bukis.
El duelo de edificios icónicos también es parte de los Memes.
Otro buen meme comparativo de Harry Styles de Inglaterra y Juan Gabriel de México.
Jajaja, este es único; los mexicanos tienen a la Bruja del 71 del Chavo del 8, los británicos a la Bruja de Harry Potter.
Pero este es el mejor; México presume al Patrullero 777 que protagonizó Cantinflas y los ingleses a James Bonds, el agente 007.
El duelo de castillos mediavales también entra en juego.
Los ingleses tienen a Dua Lipa, pero México les gana con Belinda.
Esta comparativa es increíble. Así estaba Gilberto Mora, seleccionado mexicano de 16 años hace dos años que Bellingham ganó la Champions con Real Madrid.
Las batallas increíbles también son parte de los memes.
Los dos íconos de cada país, Chabelo vs la Reina Isabel que los mexicanos le dicen Chabela.
Las bebidas típicas de cada país también son meme: el te de los ingleses y el refresco en bolsa del mexicano.
Los magos también son parte de la creatividad.
Otro imperdible del Chavo del Ocho y de Mister Bean.
También los personajes de empresas como el osito y el oso.
Los Beattles vs Maná, una genialidad.
Jajaja pero este está mejor, Paquita la del Barrio frente a la exquisita cantante, Adele.
Los ingleses presumen a los Beattles, pero los mexicanos tienen a los Temerarios.
La imagen presenta una comparación conceptual entre One Direction y la banda mexicana CD9, popularizada en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Duelo de dos cantantes intelectuales: Elton Jhon de los ingleses y Alex Syntex de México.
Ximena Sariñana, cantante y actriz mexicana reconocida por su trabajo en proyectos como “Amarte Duele” comparada con el mítico cantante Ozzy Osbourne, cantante de Rock de la populosa banda, Black Sabbath.