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¡Guerra de Memes! Los mexicanos y su creatividad comparándose con los ingleses

En la previa del partido, los memes son imperdibles y en México han desbordado la creatividad usando la IA para comparar su cultura, arte, deporte y música con los ingleses

03 de julio de 2026 a las 15:05
¡Guerra de Memes! Los mexicanos y su creatividad comparándose con los ingleses
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Los mexicanos y su compartiva con Inglaterra en esta imperdible guerra de memes está dando de qué hablar en redes sociales por la creatividad. Desde Don Ramón comparado con Mister Bean y Cantinflas y el Agente 007.
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El romanticismo en México con los aztecas y la imperdible obra del dramaturgo, William Shakespeare; Romeo y Julieta.
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Este es impresionante; si los ingleses tiene a la “Dama de Hierro”, los mexicanos a su presidenta.
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Dos cómicos imperdibles, por el lado mexicano está el Chavo del Ocho y los británicos con Mister Bean.
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Hasta en la música, Luis Miguel del lado mexicano y los británicos con sus grandes estrellas como el artista Harry Styles.
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Si los británicos tienen a Emma Watson es conocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, los mexicanos presumen a Belinda.
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Otro duelo es el de Juan Gabriel por los mexicanos y Jhon Lennon por Inglaterra. Una imagen creada con IA.
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Juan Gabriel es un símbolo de los mexicanos y los ingleses tienen a Freddy Mércury, el icónico vocalista de la banda británica Queen.
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Si Inglaterra presume a Los Beattles, los mexicanos tienen a los Bukis.
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El duelo de edificios icónicos también es parte de los Memes.
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Otro buen meme comparativo de Harry Styles de Inglaterra y Juan Gabriel de México.
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Jajaja, este es único; los mexicanos tienen a la Bruja del 71 del Chavo del 8, los británicos a la Bruja de Harry Potter.
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Pero este es el mejor; México presume al Patrullero 777 que protagonizó Cantinflas y los ingleses a James Bonds, el agente 007.
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El duelo de castillos mediavales también entra en juego.
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Los ingleses tienen a Dua Lipa, pero México les gana con Belinda.
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Esta comparativa es increíble. Así estaba Gilberto Mora, seleccionado mexicano de 16 años hace dos años que Bellingham ganó la Champions con Real Madrid.
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Las batallas increíbles también son parte de los memes.
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Los dos íconos de cada país, Chabelo vs la Reina Isabel que los mexicanos le dicen Chabela.
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Las bebidas típicas de cada país también son meme: el te de los ingleses y el refresco en bolsa del mexicano.
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Los magos también son parte de la creatividad.
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Otro imperdible del Chavo del Ocho y de Mister Bean.
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También los personajes de empresas como el osito y el oso.
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Los Beattles vs Maná, una genialidad.
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Jajaja pero este está mejor, Paquita la del Barrio frente a la exquisita cantante, Adele.
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Los ingleses presumen a los Beattles, pero los mexicanos tienen a los Temerarios.
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La imagen presenta una comparación conceptual entre One Direction y la banda mexicana CD9, popularizada en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
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Duelo de dos cantantes intelectuales: Elton Jhon de los ingleses y Alex Syntex de México.
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Ximena Sariñana, cantante y actriz mexicana reconocida por su trabajo en proyectos como “Amarte Duele” comparada con el mítico cantante Ozzy Osbourne, cantante de Rock de la populosa banda, Black Sabbath.
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