¿Bellingham se pierde el Argentina vs Inglaterra? Lo que se reporta de la estrella inglesa

El medicampista Jude Bellingham está en problemas tras recaer de la lesión en el hombro, la misma que lo dejó con varios partidos de baja en el Real Madrid. Los ingleses trabajan a todo vapor para que llegue al duelo del miércoles ante Argentina.
Jude Bellingham se lesionó en una caída durante el duelo frente a Noruega y cuando recibía indicaciones de Thomas Tuchel, se tomaba el hombro para acomodárselo.
La lesión de Bellingham fue la pasada temporada y fue intervenido por lo que estuvo varios meses de baja y cuando jugaba usaba una protección.
Esta es una de las imágenes de la televisión que muestra a Bellingam muy adolorido en el banco cuando salió de cambio.
La prensa argentina está especulando que Jude Bellingham puede estar cargando una lesión antes de la semifinal de la Copa del Mundo del miércoles por la noche contra Lionel Messi y compañía.
Nuevas imágenes publicadas muestran al as de los Tres Leones, y su salvador contra los noruegos, agarrando su hombro y haciendo una mueca mientras camina por la zona mixta después del partido en el Hard Rock Stadium.
Se produjo después de que Bellingham fuera visto atendiendo a su hombro izquierdo mientras hablaba con el manager Thomas Tuchel, dejando a los periodistas en la publicación de Buenos Aires TyC Sports convencidos de que el hombre estrella de Inglaterra podría resultar herido.
Pero Bellingham ha sufrido durante mucho tiempo con problemas en el hombro. Mientras jugaba para el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en marzo de 2025, el centrocampista sufrió un hombro dislocado, y finalmente se sometió a una cirugía el verano pasado para reparar esa lesión.
Se espera que el Galáctico comience el miércoles por la noche en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta mientras Inglaterra busca reservar su lugar en una final de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años.
Bellingham ha disfrutado de un torneo de ensueño al otro lado del estanque hasta ahora, anotando seis goles en tantos partidos en la carrera de Inglaterra a las semifinales.
La victoria provocó escenas jubilosas después del silbato final mientras los jugadores de Inglaterra se regocijaban, cantando Wonderwall con los miles de fanáticos en las gradas de Miami.
Bellingham se ha convertido en el alma de Inglaterra y en estos momentos se encuentra en plena recuperación para esperar que llegue al encuentro ante los argentinos en plenas condiciones.
Los ingleses se recuperan del desgastante partido ante los noruegos en Miami y piensan en dar el batacazo ante Argentina para instalarse en la final.
Tuchel calificó la victoria sobre Noruega como "afortunada" en una entrevista reveladora con ITV minutos después del silbato final, lo que provocó una reacción perpleja de Bellingham cuando era su turno de hablar con los medios.
Una gran cicatriz ha permanecido en el hombro izquierdo de Bellingham, que es visible en las fotos que publicó hoy desde la piscina en la base de Kansas City de los Tres Leones.
Inglaterra se dirigirá al choque de Argentina con pocas preocupaciones por lesiones aparte de Jordan Henderson, quien llegó al banquillo en Miami a pesar de sufrir una fractura en el brazo pocos días antes.