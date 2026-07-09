¡La maldición de Shin no para! El influencer apoyó a Marruecos y la lista sigue creciendo

El influences japonés radicado en Honduras, Shin Fujiyama, se ha convertido en la sensación de este Mundial ya que la mayoría de equipos que apoya en el torneo pierden. La última fue la de Marruecos donde se mostró con la camisa y al final el equipo africano se fue eliminado por Argentina.
"Mucho nombre tiene Francia pero nada de goles. Hoy gana Marruecos", fue el mensaje con el que se presentó Shin, pero al final, Mbappé y Dembélé lo dejaron sin celebrar.
El primer partido que miró de Japón en un Mundial, fue en dieciseisavos de final frente a Brasil y su equipo fue fulminado.
Shin, incluso le dijo a su amigo, Carlos Eduardo Espina, otro influencer dueño del Club Victoria, que apostara 1,000 dólares de que triunfaba su país y los perdió.
"No importa si soy el único apoyando, ¡Vamos México! comentó Shin en la previa del partido"
En el duelo de octavos entre Inglaterra y México se mostró feliz apoyando a los mexicanos, al final se fue triste y se cumplió la "maldición de Shin", los despacharon del torneo.
Los brasileños también se fueron en la "maldición de Shin". El japonés estaba seguro de que Brasil doblegaría a Noruega, pero otra vez perdió.
También apoyó a Portugal en el torneo cuando el equipo de Cristiano Ronaldo y cayeron derrotados en el duelo frente a España.
Bélgica ha sido de los pocos países que se mantiene con vida. "Ya que quiero que gane Estados Unidos, me puse la camisa de Bélgica", afirmó Fujiyama.
En ese duelo ante los belgas apoyó a Estados Unidos, país donde vivió algunos años y también quedó eliminado del Mundial.
Su gran momento donde conoció su maldición fue con los colombianos. Confió ciegamente en ellos pero al final expresó: "No puede ser al parecer la maldición solo deja de funcionar con Argentina".
El japonés compartió las seis de las siete selecciones que apoyó que han quedado fuera de la Copa del Mundo.
Este jueves apoyó a Marruecos en el duelo ante Francia. Creía ciegamente y dijo: "Mucho nombre tiene Francia pero nada de goles. Hoy gana Marruecos" y la historia le salió al contrario.
Así han sido los memes que le han hecho al japonés quien es muy querido en Honduras. Ahora dice que va con Argentina.
Este sábado estará en primera fila alentando a los argentinos, uno de los pocos que le ha cumplido. ¿Será que también la "maldición de Shin" se cumple con el equipo de Leo Messi.