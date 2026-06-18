¿México hizo trampa? El dron que voló sobre la base de Corea del Sur: "Lamentable"

El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el dron y lo derribó con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida. El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la Federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos, cuya nacionalidad no ha sido especificada, fueron quienes lo recuperaron.