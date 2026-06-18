¿México hizo trampa? El dron que voló sobre la base de Corea del Sur: "Lamentable"

La polémica está servida previo al México-Corea del Sur que se disputará esta noche en la Copa del Mundo. La Guardia Nacional derribó el aparato que sobrevolaba el campamento del equipo asiático antes del partido.
La selección mexicana afinó los últimos detalles previo a su partido contra Corea del Sur en la segunda jornada del grupo A del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Guadalajara. Los aztecas necesitan ganar esta noche para ser líderes en solitario de un sector que también tiene a República Checa y Sudáfrica.
Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron confianza durante su último entrenamiento antes de enfrentar a los surcoreanos y creen que pueden sacar los tres puntos. "Lo que he hecho es hablar con ellos, felicitarlos y decirles que ya empezó el Mundial, que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, no pueda dar un pase en tres o cuatro metros", explicó el entrenador.
"Hay que cuidar mucho las transiciones ofensivas del rival, la vigilancia... Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que vayan mano a mano, cosa que de repente a veces se nos olvida, la marca, el ataque...", puntualizó Aguirre.
No obstante, una gran polémica se desató en la previa del encuentro: la Federación Coreana se quejó ante las autoridades de México y la FIFA por la presencia de un dron durante la práctica privada de su selección en Guadalajara a horas del partido de este jueves.
El combinado asiático realizó su entrenamiento a puerta cerrada y notaron la presencia de un dron apenas cuando empezaban los ejercicios de calentamiento. La pequeña aeronave solo logró grabar los estiramientos del equipo, ya que luego fue derribaba por la Guardia Nacional.
El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el dron y lo derribó con sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que sobrevolaba un área no permitida. El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento y cuando los oficiales y representantes de la Federación fueron a buscarlo, ya no estaba, por lo que se presume que los mismos pilotos, cuya nacionalidad no ha sido especificada, fueron quienes lo recuperaron.
"Mientras estábamos entrenando efectivamente había un dron sobrevolando. Y fue justamente antes de desarrollar nuestra práctica y nuestra táctica. No nos afectó, pero considero que fue lamentable", aseguró el técnico surcoreano Hong Myung bo en la conferencia de prensa.
La Federación de Corea del Sur trata de averiguar si el vuelo del dron se debió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, del propio equipo rival o de aficionados, aunque el incidente ya fue informado a la FIFA y se solicitó una investigación a la policía.
Según la prensa local, dos hombres fueron vistos con el dron. Lo que aún no ha sido público es la identidad de las personas que volaron el aparato sobre el entrenamiento de los asiáticos, que lo realizan en Verde Valle, una de las sedes que cuenta con sistema de vigilancia y blindada con personal de la Guardia Nacional.
Las alarmas se encendieron en la prensa surcoreana, apuntando a que el artefacto podría haber sido enviado por gente ligada al entorno de la selección mexicana para tratar de descifrar los cambios y la estrategia que prepara el cuadro nacional, pero sin poderse comprobar.
La sesión de Corea del Sur concluyó con normalidad y sin más incidentes. Hasta el momento, la Federación Mexicana no ha emitido ningún comunicado y no se ha comprobado si el dron pertenecía a un aficionado curioso o a un medio de comunicación.