Paraguay cobra venganza y retira a Neuer de la peor forma: así se fue Alemania

Paraguay puso de los nervios a sus hinchas después de desperdiciar sus dos goles de ventaja en la tanda, incluido el de Fabián Balbuena, que había entrado solo para esto, después de que Gill tapase dos remates. Pero en el vida o muerte, Jonathan Tah la mandó a las nubes para Alemania y José Canale no falló para darle el pase a octavos a la Albirroja.