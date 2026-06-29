Paraguay cobra venganza y retira a Neuer de la peor forma: así se fue Alemania

Dolorosas imágenes de la selección alemana luego de quedar eliminado del Mundial por una Albirroja que se clasificó a los octavos de final. (Fotos de X y Fabrizio Romano)
La selección paraguaya dio este lunes una de las grandes sorpresotas del Mundial 2026 tras eliminar a una las candidatas como Alemania, en unos 16avos de final que se extendieron hasta la tanda de penales luego del 1-1 en 120 minutos.
Julio Enciso abrió el marcador al filo del descanso (43'), pero el cuadro europeo logró empatar por medio de Kai Havertz en el 54'. Paraguay se defendió a ultranza y lo apostó todo a una tanda de penales (3-4) que fue una montaña rusa.
El portero Orlando Gill, que milita para el San Lorenzo de Almagro de Argentina, fue uno de los héroes del equipo guaraní por atajar dos lanzamientos. El primero al propio Havertz y el segundo a Nick Woltemade.
Havertz, delantero del Arsenal, fue el primero en disparar en la tanda, pero Gill le adivinó su remate y le daba ilusión a los miles de hinchas paraguayos que asistieron al estadio de Boston.
El remate de Havertz no llevaba la potencia necesaria. El jugador alemán apostó por colocar el balón al palo izquierdo del arquero, pero Orlando se lució para desviarlo.
El cuarto lanzamiento de los alemanes fue de Woltemade. El espigado delantero del Newcastle también intentó sorprender a Gill con su disparo al lado izquierdo y el guardameta tenía casi sentencia la clasificación a octavos.
Paraguay puso de los nervios a sus hinchas después de desperdiciar sus dos goles de ventaja en la tanda, incluido el de Fabián Balbuena, que había entrado solo para esto, después de que Gill tapase dos remates. Pero en el vida o muerte, Jonathan Tah la mandó a las nubes para Alemania y José Canale no falló para darle el pase a octavos a la Albirroja.
Paraguay se venga así de la eliminación a manos de Alemania en los octavos de final del Mundial de 2002, cuando Oliver Neuville en el minuto 88 mandó a los sudamericanos a casa. Los hombres de Gustavo Alfaro esperan ahora rival, que saldrá del cruce entre Francia y Suecia de este martes en Nueva York.
José Canale, defensor de 29 años que juega para el Lanús argentino, sentenció a los alemanes con su penal y le dio la clasificación a su equipo a los octavos de final.
Canale remató al palo izquiero de un Neuer que se fue a la derecha mientras la afición teutona que estaba detrás de la portería no podía creerlo.
El festejo de los jugadores paraguayos cuando Canale engañó a Manuel Neuer y marcó el penal que los mantiene con vida en la competencia.
La euforia del capitán paraguayo, Gustavo Gómez, tras echar a una de las favoritas y pasar a los octavos de final.
Enciso no pudo contener las lágrimas después de eliminar a los alemanes y sellar un pase histórico a la siguiente ronda del torneo.
El emotivo abrazo de Enciso con uno de sus compañeros por avanzar a los octavos. Cabe recordar que Paraguay comenzó el Mundial con una dura derrota ante Estados Unidos y Alfaro fue capaz de levantar a su plantel.
"Este grupo es increíble para enfrentarse a cualquier situacion. Alemania sabía en el fondo que para ganarnos tenían que sudar sangre. Dedicarles este triunfo a todo el pueblo paraguayo. En cada partido y entrenamiento nos esforzamos demasiado. La base de este equipo es la humildad", declaró Gómez durante los festejos.
En el estadio de Boston se encontraba el entrenador alemán, Jurgen Klopp, que se quedó helado tras la ver la sorpresiva caída de su equipo.
Y en el banquillo un Julian Nagelsmann destrozado. El seleccionador alemán se despide de la competencia tras golear a Curazao y derrotar a Costa de Marfil. Luego perdió frente a Ecuador en el cierre de la fase de grupo y esta tarde dice adiós en 16avos.
Manuel Neuer disputó su último partido con la selección alemana y se retirade la peor forma. A sus 40 años alcanzó este lunes el récord absoluto de 21 partidos jugados en Mundiales para un portero (superando a Hugo Lloris) y 23 titularidades, aunque fue eliminado.
Los jugadores alemanes se marcharon del estadio de Boston con claros gestos de tristeza y decepción por no poder llegar a los octavos.
La frustración de Havertz: marcó el empate de Alemania en tiempo reglamentario, pero luego falló uno de los penales.